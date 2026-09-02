Lokaliziran požar u osječkoj tvrtki Drava International

Županijski vatrogasni zapovjednik Zoran Pakšec izjavio je Hini kako su u utorak oko 23,20 sati dobili dojavu o požaru na sjevernom dijelu tvrtke. Dodao je kako su na intevrenciju izašli djelatnici osječke Javne vatrogasne postrojbe i za 20-tak minuta sanirali požar, na površini 10x25 metara, s 12 vatrogasaca i 4 vozila, a sudjelovali su i vatrogasci ove tvrtke, koja je ustrojila vlastitu službu.

"Dobili smo dojavu da gori nekakav otpad, koji je bio sortiran u balama, ali je bio izoliran od objekata. Požar je lokaliziran i stavljen pod kontrolu, jer nakon intervencije više nije bilo otvorenog plamena, ali vatrogasci će ostati u pripremi u slučaju da nešto evenutalno eskalira", pojasnio je Pakšec.

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Veliki požar uskladištene plastike na otvorenom prostoru u tvrtki Drava International u osječkom prigradskom naselju Brijest, buknuo je 4. listopada 2023. poslije ponoći, a u višednevnom gašenju je sudjelovalo više od 300 profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca.

Tijekom intervencije tri vatrogasca su ozlijeđena, od kojih jedan teže, a zbog posljedica požara i velikih količina dima Osječko-baranjska županija proglasila je stanje velike nesreće. Zbog sumnje u više kaznenih djela vlasnik i direktor tvrtke Zvonko Bede te djelatnici tvrtke Zoran Zatko i Vinko Klarić uhićeni su 17. siječnja 2024. godine, a početkom veljače pušteni su iz istražnog zatvora. Suđenje na osječkom Općinskom sudu započelo im je u lipnju 2025. godine.

Tužiteljstvo tereti okrivljenike, ali i tvrtku, da su skladištili otpadnu plastiku na neuređenoj prirodnoj površini znatno većoj od dozvoljene pa su takvim nepravilnim odlaganjem, skladištenjem i miješanjem raznih vrsta opasnog i plastičnog otpada, izazvali požar velikih razmjera koji je nastao 4. listopada 2023. uslijed kemijsko-fizikalnog procesa i samozapaljenja otpada.

Osijek: Požar u Dravi International tvrtki za preradu plastike | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Tereti ih se da nisu postavili adekvatne naprave za zaštitu od požara, nisu izveli i održavali vatrogasne putove i prosjeke, a niti održavali pristup za vatrogasna vozila. Sumnja se da nisu održavali hidrante, koji tijekom požara nisu bili u ispravnom stanju, nisu imali potrebni tlak vode te da je više hidranata bilo nedostupno i da pritisak u ispravnom dijelu hidrantske mreže bio nedovoljan.

Novi požar plastike u toj tvrtki ponovno se dogodio 7. kolovoza 2024. i ubrzo je ugašen, a očevidom je utvrđeno da je izbio zbog tehničkog uzroka, odnosno kratkog spoja između dva dalekovoda izazvanog aluminijskom folijom.