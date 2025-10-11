Lokalni izbori na Kosovu za vijećnike i 38 gradonačelnika

U utrci za gradonačelnike je 206 kandidata, među kojima 20 žena, a za vijećnike je registrirano ukupno 5.420 kandidata. Predizborna kampanja traje do nedjelje u 7 sati, kada počinje glasanje i izborna šutnja, koja će trajati do zatvaranja biračkih mjesta u 19 sati. Za Srbe na Kosovu sutrašnji izbori se smatraju testom njihovog povratka u institucionalne okvire Kosova, ali unutar srpske zajednice postoji zabrinutost u vezi sa zaštitom prava i sloboda, problema s upisom i brisanjem birača, te prigovori da određeni izborni procesi nisu potpuno transparentni.

Srpskoj listi (SL), koju službeni Beograd podržava kao sestrinsku stranku vladajuće Srpske napredne stranke, u kolovozu je odbijena registracija za lokalne izbore na Kosovu, zbog čega se na odluku Središnjeg izbornog povjerenstva (CIK) da ne certificira SL žalila Izbornom panelu za žalbe i pritužbe (ECAP).

Odluku CIK-a kritizirale su zemlje Kvinte i Europska unija, a kosovski ECAP je koncem kolovoza prihvatio žalbu SL i obvezao CIK na prijavu kandidata Srpske liste za vijećnike u 19 općina i kandidata za gradonačelnike u 11 općina. Srpska lista je odlučila sudjelovati na ovogodišnjim lokalnim izborima, nakon što je prethodne bojkotirala, omogućivši tako da albanski gradonačelnici, uz izlaznost tek nešto veću od 3,4 posto birača na kosovskom sjeveru, preuzmu i drže vlast u četiri općine sa srpskom većinom od svibnja 2023. godine.

Kosovske izborne vlasti odbile su akreditirati 28 lokalnih i međunarodnih medija za praćenje sutrašnjih lokalnih izbora, među kojima su uglavnom bili oni koji izvještavaju na srpskom jeziku.

Kao razlog je navedeno to što se većina njih financira iz Srbije.

Pod pritiskom nekih udruga i sindikata, te predstavnika međunarodne zajednice, Središnja izborna komisija poništila je tu odluku, uz primjedbe pojedinih članova da su mediji kojima je prethodno odbijena akreditacija "poznati po propagandi i klevetama" protiv Prištine.

U Srbiji se danas u više gradova održavaju skupovi podrške Srbima na Kosovu, uoči sutrašnjih izbora. Jedne organiziraju studenti u blokadi i zborovi građana koji ih podržavaju, a druge pristaše vlasti koje organizira navodna nevladina organizacija - Centar za društvenu stabilnost, koja otvoreno djeluje pod patronatom Srpske napredne stranke.

Studentski skupovi su u tijeku, a okupljanje pristaša vlasti počet će danas u 17 i 17,30 u, kako je najavljeno, više od 200 mjesta diljem Srbije.

Odziv na te skupove ujedno bi mogao biti i nova provjera rejtinga srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića, čija je vlast prethodnih mjeseci uzdrmana masovnim prosvjedima potaknutim pogibijom 16 ljudi u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru, za šta veći dio javnosti smatra odgovornim vlast i njezine koruptivne poslove.