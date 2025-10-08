Obavijesti

OPTUŽIO ANKARU

Turska je isporučila Kosovu dronove, Vučić bijesan: 'Sanjaju obnovu Osmanskog carstva!'

Turska je isporučila Kosovu dronove, Vučić bijesan: 'Sanjaju obnovu Osmanskog carstva!'
Beograd: Centar za demokratsku stabilnost iz Beograda organizirao je skup "Građani protiv blokade" , pridružio im se i Vučić | Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL

Vučić je na vijest iz Prištine promptno reagirao na platformi X porukom da je "zgrožen gestom Turske" i ustrajnim naoružavanjem Prištine..

Srpski predsjednik Aleksandar Vučić optužio je u srijedu Tursku da, naoružavajući Kosovo, krši Povelju Ujedinjenih naroda (UN) i rezolucije Vijeća sigurnosti UN. Podsjećamo, kosovski premijer Albin Kurti objavio je ranije danas da je Turska, prije roka, isporučila Prištini dronove-samoubojice Skydagger, poznate i kao RTF Skydagger FPV.

"To su borbeni dronovi opremljeni eksplozivnim uređajima s ciljem pogađanja pokretnih i statičnih neprijateljskih ciljeva. Kupnjom ovog kontingenta bespilotnih letjelica, osim dronova Bayraktar TB2 ​​i Puma, nastavljamo povećavati udarnu moć naše vojske s ciljem izgradnje sposobne i koherentne sile sa novim tehnološkim dostignućima i suvremenom taktikom ratovanja", objavio je Kurti je na svom Facebooku.

Vučić je na vijest iz Prištine promptno reagirao na platformi X porukom da je "zgrožen gestom Turske" i ustrajnim naoružavanjem Prištine.

"Zgrožen sam ponašanjem Turske i brutalnim kršenjem Povelje UN-a i Rezolucije 1244 Vijeća sigurnosti UN-a, kao i kontinuiranim naoružavanjem vlasti u Prištini", poručio je Vučić.

Ankari je prigovorio da ne mari za sigurnost regije.

"Sada je potpuno jasno da Turska ne želi stabilnost na Zapadnom Balkanu i da ponovo sanja o obnovi Osmanskog carstva. Srbija je mala zemlja, ali razumijemo njihove prave namjere", napisao je Vučić X-u.

Reagirao je i vladin Ured za Kosovo i Metohiju čiji je direktor Petar Petković ponovio Vučićevu ocjenu da je Srbija "razumjela poruku" i da "nije slučajno" što su dronovi isporučeni Kosovu tri mjeseca prije ugovorenog roka.   Turska je to učinila, smatra Petković, "svega nekoliko dana prije lokalnih izbora", kako bi se prištinskom premijeru pružila "neophodna podrška pred izbore 12. listopada da bi bio u prilici nastaviti terorizirati srpski narod".

Petković je rekao da će Beograd "nastaviti odgovorno čuvati mir i stabilnost, unatoč oružanim savezima koji se stvaraju na štetu mira i predstavljaju izravnu prijetnju".

Srbija je ranije, tijekom 2020., kanila od Turske kupiti dronove Bayraktar TB2, koji su u Vučiću bliskim tabloidima predstavljeni kao "trenutno jedan od najmoćnijih borbenih sustava bespilotnih letjelica u svijetu" čijom bi nabavom Srbija "postala uvjerljivo najmoćnija vojna sila u bivšoj Jugoslaviji".

Vučić je kasnije odustao od nakane da Srbiju naoruža turskim dronovima, a prema pisanju specijaliziranog portala Oružjeonline koncem lipnja 2023. to je objasnio razlogom da Turska naoružava kosovske sigurnosne snage tim letjelicama.

“Odbili smo kupiti Bayraktar ​​jer su ga isporučili Prištini. Nedavno smo dobili kineski dron CH-91 i nastavljamo ga kupovati. Poslije pet mjeseci dobit ćemo i tisuću dronova kamikaza, koje smo tražili od Bliskog istoka”, naveo je Vučić.

Portal specijaliziran za zrakoplovstvo Tangosix objavio je da su tijekom priprema za vojnu paradu 20. rujna na lanserima Vojske Srbije viđeni dronovi Shadow koje proizvodi korporacija EDGE iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. 

