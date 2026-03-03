Obavijesti

News

Komentari 0
DRSKA KRAĐA

Lopov pokrao ženu u tramvaju

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Lopov pokrao ženu u tramvaju
Foto: Ilustracija

Dok je tramvaj vozio u smjeru Črnomerca, kradljivac je prišao 69-godišnjakinji koja se zbog zdravstvenog stanja otežano kretala uz pomoć medicinskog pomagala, te joj iz ruksaka izvukao novčanika

Admiral

Nepoznati počinitelj iskoristio je gužvu u samom srcu Zagreba kako bi opljačkao stariju sugrađanku. Incident se dogodio u ponedjeljak, 2. ožujka, oko 11.45 sati na Trgu bana Josipa Jelačića.

NAPRAVIO 13 KRAĐA Uhićen serijski provalnik: Ukrao 60.000 eura u Šibeniku i Zadru
Uhićen serijski provalnik: Ukrao 60.000 eura u Šibeniku i Zadru

Dok je tramvaj vozio u smjeru Črnomerca, kradljivac je prišao 69-godišnjakinji koja se zbog zdravstvenog stanja otežano kretala uz pomoć medicinskog pomagala, te joj iz ruksaka izvukao novčanik.

NEVJEROJATNO Crnogorka maznula 70.000 €, dečku kupila Golf, šokirali su se kad su vidjeli gdje je ostatak!
Crnogorka maznula 70.000 €, dečku kupila Golf, šokirali su se kad su vidjeli gdje je ostatak!

Visina štete iznosi nekoliko stotina eura. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Rat sad zahvaća i Mediteran! EU je već podijeljena! Stručnjak: 'Idu na ostvarivanje ovog cilja'
ESKALACIJA NA BLISKOM ISTOKU

Rat sad zahvaća i Mediteran! EU je već podijeljena! Stručnjak: 'Idu na ostvarivanje ovog cilja'

Iran je napao i britansku bazu na Cipru. Grci spremni odgovoriti. EU zemlje podijeljenih stavova oko pomaganja SAD-u. Sukob se širi regijom
Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!
DOZNAJEMO

Par sati nakon napada Izraela i SAD-a na Iran, na Krk je sletio Boeing. Evo tko je bio u njemu!

Slijetanje na Krk bilo je svega nekoliko sati nakon što su Izrael i Sjedinjene Američke Države napali Iran te nakon zatvaranja zračnog prostora
Pogodili nuklearno postrojenje u Iranu. Raste broj mrtvih
IZ MINUTE U MINUTU

Pogodili nuklearno postrojenje u Iranu. Raste broj mrtvih

Četvrti je dan rata, borbe se ne smiruju. Iako je Iran ostao bez cijelog državnog vrha, stalno bombardira Izrael i američke baze na Bliskom istoku. Trump i Rubio tvrde da najžešći udari tek dolaze

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026