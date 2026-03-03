Lopov pokrao ženu u tramvaju

Nepoznati počinitelj iskoristio je gužvu u samom srcu Zagreba kako bi opljačkao stariju sugrađanku. Incident se dogodio u ponedjeljak, 2. ožujka, oko 11.45 sati na Trgu bana Josipa Jelačića.

Dok je tramvaj vozio u smjeru Črnomerca, kradljivac je prišao 69-godišnjakinji koja se zbog zdravstvenog stanja otežano kretala uz pomoć medicinskog pomagala, te joj iz ruksaka izvukao novčanik.

Visina štete iznosi nekoliko stotina eura.