DRSKA KRAĐA
Lopov pokrao ženu u tramvaju
Nepoznati počinitelj iskoristio je gužvu u samom srcu Zagreba kako bi opljačkao stariju sugrađanku. Incident se dogodio u ponedjeljak, 2. ožujka, oko 11.45 sati na Trgu bana Josipa Jelačića.
Dok je tramvaj vozio u smjeru Črnomerca, kradljivac je prišao 69-godišnjakinji koja se zbog zdravstvenog stanja otežano kretala uz pomoć medicinskog pomagala, te joj iz ruksaka izvukao novčanik.
Visina štete iznosi nekoliko stotina eura.
