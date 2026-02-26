Uhićen serijski provalnik: Ukrao 60.000 eura u Šibeniku i Zadru

Šibenska policija uhitila je 40-godišnjaka kojeg sumnjiči za 13 teških provalnih krađa na području Šibensko-kninske i Zadarske županije, pri čemu je nastala ukupna materijalna šteta od oko 60.000 eura, izvijestila je policija u četvrtak.Policijski istražitelji utvrdili su da je osumnjičenik devet kaznenih djela počinio na šibenskom području, dok se četiri krađe odnose na nadležnost zadarske policijske uprave. Većina provala izvršena je u obiteljske kuće u Srimi i Vodicama tijekom siječnja 2026. godine, ali i tijekom 2025. godine.

Osumnjičenik je u kuće ulazio nasilnim otvaranjem vrata, dok je u nekoliko navrata ušao i kroz nezaključana vrata. U čak tri slučaja na području Srime, Vodica i Zadra, u krađi su ga zatekli vlasnici kuća, nakon čega je pobjegao ne otuđivši ništa.

Najveći dio štete, oko 53.000 eura, nastao je provalama na šibenskom području, dok se preostalih 7.000 eura štete odnosi na zadarske provale počinjene prošle godine.

Povezan je s još četiri provale na zadarskom području počinjene od veljače do svibnja 2025. godine. U tim je slučajevima iz dviju kuća otuđio dragocjenosti, u jednoj ga je zatekla vlasnica, dok iz četvrte nije ništa odnio.

Protiv 40-godišnjaka, koji se već nalazi u zatvoru zbog ranijih postupaka, bit će podnesena kaznena prijava nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, navodi se u policijskom priopćenju.