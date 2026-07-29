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Lošije vijesti za hrvatsko gospodarstvo: Usporava rast BDP-a, objavili novu procjenu

Piše HINA,
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Lošije vijesti za hrvatsko gospodarstvo: Usporava rast BDP-a, objavili novu procjenu
Zagreb: Gradska svakodnevica u središtu grada | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Dvije komponente indeksa, proračunski prihod od poreza na dodanu vrijednost i broj dolazaka turista, ostvarile su ujedno i porast vrijednosti u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine

Ekonomska aktivnost u hrvatskom gospodarstvu u drugom tromjesečju 2026. blago usporava u odnosu na prethodno tromjesečje, sugerira kretanje CEIZ indeksa u svibnju, pa bi rast BDP-a mogao iznositi dva posto, , procjena je Ekonomskog instituta Zagreb (EIZ). U ovogodišnjem svibnju CEIZ indeks pao je za 0,69 indeksnih bodova u odnosu na isti mjesec 2025. godine, dok je u odnosu na prethodni mjesec veći za 0,03 indeksna boda. 

Veću desezoniranu vrijednost u svibnju u odnosu na travanj ove godine zabilježila je jedna komponenta indeksa: broj dolazaka turista. Istovremeno, indeks obujma industrijske proizvodnje, prihod državnog proračuna od poreza na dodanu vrijednost i promet u trgovini na malo imali su manje mjesečne desezonirane vrijednosti. 

Dvije komponente indeksa, proračunski prihod od poreza na dodanu vrijednost i broj dolazaka turista, ostvarile su ujedno i porast vrijednosti u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, dok su preostale dvije komponente iskazale smanjenje vrijednosti na godišnjoj razini, naveli su iz EIZ-a.

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"Opisano kretanje indeksa sugerira da ekonomska aktivnost u hrvatskom gospodarstvu u drugom tromjesečju 2026. blago usporava u odnosu na prethodno tromjesečje. Na osnovi kretanja vrijednosti indeksa možemo procijeniti da će u drugom tromjesečju 2026. hrvatsko gospodarstvo rasti za 2,0 posto u odnosu na isto tromjesečje prethodne godine", naveli su iz Ekonomskog instituta, dodavši i da za precizniju procjenu godišnje stope promjene BDP-a valja pričekati objavu CEIZ indeksa za lipanj.

Podsjetimo, i Hrvatska narodna banka (HNB) prije 10-ak dana procijenila je da bi realni rast hrvatskog gospodarstva u drugom tromjesečju mogao bi usporiti i to na 1,6 posto na godišnjoj razini, dok bi rast na tromjesečnoj razini mogao iznositi 0,3 posto.

Prema zadnjim podacima Državnog zavoda za statistiku, u prvom tromjesečju ove godine bruto domaći proizvod (BDP) porastao je 21. kvartal zaredom, za 2,2 posto, što je znatno sporije nego u prethodnom kvartalu, kada je rast iznosio 3,6 posto na godišnjoj razini.

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