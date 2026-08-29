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NESREĆA

Lov kod Gračaca završio krvavo: Muškarac (57) teško ozlijeđen, policija istražuje slučaj

Piše Ivan Jukić,
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Lov kod Gračaca završio krvavo: Muškarac (57) teško ozlijeđen, policija istražuje slučaj
Karlovac: Desno Sredičko | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Ozlijeđeni muškarac prevezen je u Opću bolnicu Zadar, gdje su mu liječnici utvrdili teške tjelesne ozljede

Lov u blizini Gračaca završio je teškim ozljedama muškarca (57). Naime, policija je u subotu nešto iza 1 sat u noći zaprimila dojavu da je tijekom boravka u lovu kod mjesta Begluci došlo do ranjavanja.

Ozlijeđeni muškarac prevezen je u Opću bolnicu Zadar, gdje su mu liječnici utvrdili teške tjelesne ozljede.

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Policija je obavila očevid na mjestu događaja. U policijske prostorije potom je pristupio lovac (64) koji je s ozlijeđenim muškarcem bio u lovu.

U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim policija utvrđuje sve okolnosti i činjenice ovog događaja, priopćili su iz policije.

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