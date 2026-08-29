Ozlijeđeni muškarac prevezen je u Opću bolnicu Zadar, gdje su mu liječnici utvrdili teške tjelesne ozljede
NESREĆA
Lov kod Gračaca završio krvavo: Muškarac (57) teško ozlijeđen, policija istražuje slučaj
Čitanje članka: < 1 min
Lov u blizini Gračaca završio je teškim ozljedama muškarca (57). Naime, policija je u subotu nešto iza 1 sat u noći zaprimila dojavu da je tijekom boravka u lovu kod mjesta Begluci došlo do ranjavanja.
Ozlijeđeni muškarac prevezen je u Opću bolnicu Zadar, gdje su mu liječnici utvrdili teške tjelesne ozljede.
Policija je obavila očevid na mjestu događaja. U policijske prostorije potom je pristupio lovac (64) koji je s ozlijeđenim muškarcem bio u lovu.
U tijeku je kriminalističko istraživanje kojim policija utvrđuje sve okolnosti i činjenice ovog događaja, priopćili su iz policije.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+