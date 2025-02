Lov na 'kraljicu Une': Zbog te ribe čovjek može i poludjeti!

Ako ulovite jednu, to je već uspjeh. To je sve igra strpljenja. Što više vrijeme odmiče, a ona se ne ulovi, to zna frustrirati. Počeo je tako priču Rudolf Sablić, iskusni ribič, ribočuvar i predsjednik Športsko ribolovnog kluba JEZ Jasenovac, koji je ugostio ekipu 24sata u rijetkom i najiščekivanijem ribolovu u godini, onom na ribu mladicu.

