Obavijesti

News

Komentari 0
POD NADZOROM

Lovci u Vukovarsko-srijemskoj županiji ubili više od 850 divljih svinja: 'Provodimo sve mjere'

Piše hina,
Čitanje članka: 1 min
Lovci u Vukovarsko-srijemskoj županiji ubili više od 850 divljih svinja: 'Provodimo sve mjere'
ILUSTRACIJA | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Po riječima predsjednika Lovačkog saveza Vukovarsko-srijemske županije Blaženka Bajića, lovci se trude kako bi ispoštovali zadanu naredbu

Na području Vukovarsko-srijemske županije do danas je sukladno naredbi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva odstrijeljeno više od 850 divljih svinja, rečeno je u srijedu navečer na sjednici užeg Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije.

Ukupno je od početka provedbe mjera odstrijeljeno preko 850. To je značajan broj i pohvala ide Lovačkom savezu te samim lovcima koji ulažu velike napore. Izlov se provodi ozbiljno i sustavno, jer je populacija divljih svinja prepoznata kao glavni rezervoar virusa”, rekao je u Vinkovcima predsjednik Stožera, zamjenik vukovarsko-srijemskog župana Darko Dimić.

Dodao je da je situacija u Vukovarsko-srijemskoj županiji trenutačno pod nadzorom, ali stanje u susjednoj Osječko-baranjskoj ne dopušta opuštanje.

OTKRIO DETALJE SA SASTANKA Vlajčić o afričkoj svinjskoj kugi i pokolju tisuća svinja: 'Krenulo je u Srbiji i BiH. Zaključite sami'
Vlajčić o afričkoj svinjskoj kugi i pokolju tisuća svinja: 'Krenulo je u Srbiji i BiH. Zaključite sami'

“Iako je kod nas bolest zasad ograničena, činjenica da smo na granici sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom te blizu Osječko-baranjske županije tjera nas da budemo dodatno oprezni. Moramo puhati na hladno i nastaviti provoditi sve mjere kako se ne bi dogodilo ono što gledamo u susjedstvu”, poručio je Dimić.

Po riječima predsjednika Lovačkog saveza Vukovarsko-srijemske županije Blaženka Bajića, lovci se trude kako bi ispoštovali zadanu naredbu.

“Odmah nakon donošenja odluke u srpnju krenuli smo u pojačani izlov. Od tada na području naše županije već tri mjeseca nije zabilježen slučaj Afričke svinjske kuge kod divljih svinja. To je dokaz da smo prorijedili njihovu populaciju i da mjere daju rezultate”, ustvrdio je.

No, s obzirom na to da Vukovarsko-srijemska županija graniči s BiH i Srbijom, uvijek postoji rizik od migracije divljači, a dodatni problem, kaže Bajić predstavljaju i šume koje su nakon prošlogodišnjeg nevremena ostale teško prohodne.

“Bez obzira na sve, mi ulažemo maksimalne napore. Odmah nakon posljednjeg sastanka nacionalnog stožera u Osijeku ponovno smo okupili sve predsjednike lovačkih udruga kako bismo još više pojačali aktivnosti i pokušali do 1. studenoga ostvariti cilj - populaciju svesti na nulu”, naglasio je Bajić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Plenković otkrio: Evo koliko će umirovljenici dobiti eura po godini staža u 13. mirovini
DETALJI VLADINIH MJERA

Plenković otkrio: Evo koliko će umirovljenici dobiti eura po godini staža u 13. mirovini

U prosjeku umirovljenički godišnji dodatak iznosit će 171 euro i s njegovom isplatom prosječna će sveukupna mirovina iznositi više od 704 eura na kraju 2025. godine
München: Eksplozije, pucnjava i leš. Policija se na mjesto užasa usudila samo helikopterom
ZATVORILI DIO GRADA

München: Eksplozije, pucnjava i leš. Policija se na mjesto užasa usudila samo helikopterom

Policija, pirotehničari i specijalci su na terenu i istražuju što se točno dogodilo. Sjeverni dio grada je zatvoren i mole vozače da ga izbjegavaju
Bombe zatvorile Oktoberfest!
OPSADNO STANJE

Bombe zatvorile Oktoberfest!

Duge cijevi raspoređene su diljem grada, a zbog prijetnji da je jedna od bombi i na svjetski poznatom festivalu piva, Oktoberfestu, vrata su iz sigurnosnih razloga privremeno zatvorena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025