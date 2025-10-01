Lovci u Vukovarsko-srijemskoj županiji ubili više od 850 divljih svinja: 'Provodimo sve mjere'

Na području Vukovarsko-srijemske županije do danas je sukladno naredbi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva odstrijeljeno više od 850 divljih svinja, rečeno je u srijedu navečer na sjednici užeg Stožera civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije.

Ukupno je od početka provedbe mjera odstrijeljeno preko 850. To je značajan broj i pohvala ide Lovačkom savezu te samim lovcima koji ulažu velike napore. Izlov se provodi ozbiljno i sustavno, jer je populacija divljih svinja prepoznata kao glavni rezervoar virusa”, rekao je u Vinkovcima predsjednik Stožera, zamjenik vukovarsko-srijemskog župana Darko Dimić.

Dodao je da je situacija u Vukovarsko-srijemskoj županiji trenutačno pod nadzorom, ali stanje u susjednoj Osječko-baranjskoj ne dopušta opuštanje.

“Iako je kod nas bolest zasad ograničena, činjenica da smo na granici sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom te blizu Osječko-baranjske županije tjera nas da budemo dodatno oprezni. Moramo puhati na hladno i nastaviti provoditi sve mjere kako se ne bi dogodilo ono što gledamo u susjedstvu”, poručio je Dimić.

Po riječima predsjednika Lovačkog saveza Vukovarsko-srijemske županije Blaženka Bajića, lovci se trude kako bi ispoštovali zadanu naredbu.

“Odmah nakon donošenja odluke u srpnju krenuli smo u pojačani izlov. Od tada na području naše županije već tri mjeseca nije zabilježen slučaj Afričke svinjske kuge kod divljih svinja. To je dokaz da smo prorijedili njihovu populaciju i da mjere daju rezultate”, ustvrdio je.

No, s obzirom na to da Vukovarsko-srijemska županija graniči s BiH i Srbijom, uvijek postoji rizik od migracije divljači, a dodatni problem, kaže Bajić predstavljaju i šume koje su nakon prošlogodišnjeg nevremena ostale teško prohodne.

“Bez obzira na sve, mi ulažemo maksimalne napore. Odmah nakon posljednjeg sastanka nacionalnog stožera u Osijeku ponovno smo okupili sve predsjednike lovačkih udruga kako bismo još više pojačali aktivnosti i pokušali do 1. studenoga ostvariti cilj - populaciju svesti na nulu”, naglasio je Bajić.