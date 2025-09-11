Love Kirkovog ubojicu: Vjeruju da je mlad, stručan s puškom i da je dobro poznavao kampus

Potraga za osumnjičenikom u ubojstvu Charlieja Kirka usmjerena je prema mladoj osobi koja je vjerojatno vješta u rukovanju snažnim oružjem i dobro je poznavala kampus, objavili su u četvrtak istražitelji. Prema riječima Beaua Masona, povjerenika Ureda za javnu sigurnost Utaha, ubojica je ispalio smrtonosni hitac s krova zgrade s velike udaljenosti, pogodivši Kirka dok je govorio pred oko 3.000 ljudi.

- Ulažemo sve resurse da uhvatimo ovu osobu - rekao je Mason, piše ABC.

Analiza puške Mauser .30-06 i metaka bit će provedena laboratoriju FBI-ja u Quanticu, a policija je prikupila i otiske stopala, dlanova i podlaktica.

- Imamo kvalitetne snimke koje nam pomažu pratiti njegove pokrete prije i poslije pucnja - rekao je Mason. Prema snimkama nadzornih kamera, osumnjičenik je muškarac bijele puti, obučen u tamnu odjeću s kapom i sunčanim naočalama. FBI nudi nagradu od 100.000 dolara za informacije koje vode do njegova uhićenja.

Bivši FBI-ev agent Brad Garrett istaknuo je da otkriveni dokazi sugeriraju da je ubojica planirao napad do posljednjeg detalja, uključujući odbacivanje oružja tijekom bijega.

- Jedan hitac s takve udaljenosti pokazuje veliku vještinu i koncentraciju. To može ukazivati na prethodnu obuku ili dugotrajnu praksu - rekao je Garrett.

Istražitelji prate sve moguće tragove, uključujući posjete lokalnim streljanama i trgovinama oružjem. Mason je rekao da se osumnjičenik “dobro uklopio u kampus” te da su policija i lokalni stanovnici pregledali snimke s kućnih kamera u susjedstvu u kojem je pobjegao nakon pucnja.