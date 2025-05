Lovrić nakon otkrića afere: 'Ovo je prljava kampanja, nije riječ o krađi jer je novac brzo vraćen'

Obitelj Ivice Lovrića prolazi dramu zbog kockarskih dugova sina Ivana koji je nakon 10 godina u prosincu dobio i otkaz u tvrtki Cios Cargo Petra Pripuza. Pripuzove dvije tvrtke su upisale hipoteke na stan i zemljišta Ivana Lovrića i njegove tvrtke zbog duga višeg od milijun eura, a otkrili smo i da je na zemljišta u vlasništvu Ivana Lovrića hipoteku stavio i Pripuzov sin Ante i to zbog dodatnog duga od 400.000 eura njemu osobno. Ivica Lovrić i supruga su posudili čak 400.000 eura od vlasnika dva obiteljska hotela u Zagrebu kako bi pomogli sinu i ta hipoteka se vidi na supruginoj kući u Starigradu. Supruga je inače nezaposlena, ali dolazi iz imućne obitelji, a Ivica Lovrić ima tek osnovanu malu tvrtku za savjetovanje u kojoj je zaposlen. Kako je prvi objavio Index, sinova supruga koja je vodila računovodstvo zagrebačkog dječjeg vrtića Poletarac je neosnovano isplatila s računa vrtića 138.500 eura. Grad Zagreb je proveo istragu, utvrdio neosnovane isplate, Marina Lovrić je krajem travnja dobila izvanredni otkaz, a prijavljena je i državnom odvjetništvu za to kazneno djelo..

Marina Lovrić je prije više od mjesec dana isplatila novac na račun tvrtke D&D Grande Trade koja je u vlasništvu njenog supruga Ivana Lovrića. Tu je isplata bila oko 80.000 eura. Ostatak novca od 58.500 eura je išlo prema tvrtki Cargo Rail Europe, s kojom je Lovrić kao direktor Cios Carga poslovao. Računi obiju tvrtki su inače i jučer bili blokirani. Novac ipak nije otišao dalje, nego je vraćen.

Ivica Lovrić sad je poslao priopćenje medijima u kojem kaže da se njegova obitelj koristi u svrhu kampanje za lokalne izbore. Prenosimo ga u cijelosti.

Više sam puta upozoravao na to da će ova kampanja biti prljava te moji protivnici neće birati sredstva da me diskreditiraju, no neprestano uvlačenje članova obitelji u političke obračune krajnje je neumjesno i ispod svake razine, a posebno je degutantno kad u tome prednjači gradonačelnik Zagreba koji službene dokumente djelomično plasira u medije, a u cilju prljave političke kampanje.



Da Tomašević prezentira čitav dokument na osnovu kojega je pokrenuo nezapamćen napad na moju obitelj, javnost bi spoznala pravu istinu.



Gradonačelniče Tomaševiću, želim vam jasno poručiti da iako imam mnogo saznanja o vašem privatnom životu, nikada ih ne bih koristio u političkoj kampanji. Obitelj i osobni životi moraju ostati izvan granica političke borbe, takve stvari rade oni koji nemaju sadržaj, viziju ni rješenja, a ni osobne etike i kućnog odgoja.



Očito je da se ovakvim napadima pokušava skrenuti pažnja s tema o kojima uporno govorim — a to su nepravilnosti i kriminal u zagrebačkoj upravi, za koje je Tomašević izravno odgovoran. Svima je jasno kako sve ovo radi u očajničkom pokušaju da skrene pozornost s činjenice da su on i njegov zamjenik Luka Korlaet te drugi blisku suradnici postali redoviti posjetitelji USKOK-a!



Umjesto odgovora na konkretne činjenice i prozivke koje redovito iznosim, Tomašević u pokušaju da prikrije svoj kriminal, bira najniži oblik prljave političke borbe, udarce ispod pojasa preko članova moje obitelji.



Vijest koju sam jučer pročitao, duboko me potresla. O navodnom prijenosu novca s računa jednog zagrebačkog vrtića na račun mog sina, nisam imao nikakva saznanja i taj čin osuđujem. Ono što Tomašević i njegovi mediji prešućuju jest to da je novac promptno vraćen na račun i to nekoliko mjeseci ranije no što je on saznao za cijeli slučaj.



Naravno da će članica moje obitelji zbog svog postupka snositi i već snosi odgovornost, no jasno naglašavam, prema dostupnim informacijama nije riječ o krađi jer je sav novac brzo vraćen.

Srdačno,

Ivica Lovrić

Plavi grad