Lovro je prevelik da potone jer je Plenkiju radio važne poslove

Dosta dugo smo razgovarali. Cijeli krimen se svodi na to da je dvije nekretnine propustio upisati u katastar. Sve ostalo je u imovinskoj kartici, prošli smo to papir po papir... To je propust, ali ne takvih razmjera da treba dovoditi u pitanje njegov politički i ljudski integritet.

Tako je Andrej Plenković još početkom srpnja govorio o Lovri Kuščeviću. Svi argumenti protiv ovog “maksimalno angažiranog i motiviranog” ministra odbijali su se od premijera kao da je od teflona, a ne primaju se ni danas. U međuvremenu, Kuščević je pao. Otkriveno je da su njegovi propusti znatno veći od “propuštanja upisa dviju nekretnina u katastar”.

Uskokovi istražitelji otkrili su da je ključni amandman kojim je Kuščevićeva štalica prenamijenjena u kuću lažiran (!), prenamijenjena zemljišta prodavana su za milijunske iznose, Kuščević je šogoru omogućio kupnju POS-ova stana na koji nije imao pravo i tako dalje. Nije muljao jedino gdje nije mogao, no “cijeli krimen” se sveo na dvije zlouporabe položaja i pribavljanja nezakonite imovinske koristi za sebe i šogora.

Izgubit će jedan promil

Kuščevićeva imovina danas vrijedi, prema donjoj procjeni, više od 10 milijuna kuna. Prema gornjoj, više od 15 milijuna, a “smiješi mu se” oduzimanje 80-ak tisuća - ako izgubi na sudu. Ne proširi li Uskok listu nedjela, Kuščević bi mogao provesti i više mjeseci na guljenju krumpira, kao Čobanković, ili čuvanju staraca, kao Rojs. Ukratko, izgubit će manje od jedan promil stečenoga.

Postojala je, osim bagatelizacije, još jedna linija Plenkovićeve obrane Kuščevića. Premijer i šef HDZ-a u srpnju je, naime, neformalno proglasio zastaru Lovrinih muljaža.

- On radi svoj posao, a sve što se medijskih napada tiče odnosi se na vremena davno prije funkcije koju danas obnaša - rekao je Plenković, otprilike kao da je Kuščević bio nestašan u razdoblju adolescencije. Najvažnije dijelove portfelja ovaj je nestaško, međutim, stekao kao načelnik općine, a štalicu je pretvorio u kuću već kao ministar. Šogorova kuća u Grškoj također je nikla tijekom njegova mandata, a najvažnije - amandmani kojima je omogućena prenamjena štalice u kuću izmijenjeni su koji mjesec prije nego što je Lovro postao ministar.

Ministar služi kao opomena

Dakle, netom prije stupanja na dužnost na kojoj je kao “sluga naroda” (riječ minister na latinskom znači upravo sluga) trebao jamčiti uspostavu zakona i reda u svojem resoru. Umjesto uzora, on je, međutim, postao opomena. Lovro Kuščević bio je gromobran Andreju Plenkoviću. To da drži “djedovu” sliku na kaminu znalo se već dulje, samo nije bilo dokaza. Tko god je dolazio Kuševiću doma znao je za tu njegovu ljubav, jer je Pavelićevu sliku na kaminu nemoguće ne uočiti.

No Kuščevićeva desna orijentacija Plenkoviću je koristila na više načina. Kao prvo, on je bio dokaz da Plenković nije eliminirao desnicu. Kao drugo, mogao je slobodno rušiti referendume grupa s kojima dijeli puno više uvjerenja nego s Plenkovićem. Kuščević je hladno srušio referendume o Istanbulskoj i pravima manjina te počeo mijenjati zakon o sukobu interesa. Sve za Plenkovića, koji mu zato puno duguje. Kuščevićeve su afere politički razorne, imaju dug rok upotrebe - sam je pridonio tom evergreen statusu razmetanjem kako ne zna koliko nekretnina posjeduje i dosjetkom o slici “djeda ili pradjeda” na kaminu.

Lovro ga je impresionirao

Vlada na sve načine nastoji minorizirati Kuščevićeve marifetluke, ali do koje ih mjere smatraju važnima vidi se iz Plenkovićeve nervoze kod svakog spominjanja Kuščevića, na koje premijer počne tiltati kao fliper.