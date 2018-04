'LSD je lijek za dušu. On može pomoći, ali u krivim rukama...'

Švicarski kemičar Albert Hofmann LSD je smatrao "lijekom za dušu" i protivio se nastaloj zabrani koja je drogu "gurnula" u podzemlje.

- Uspješno je korišten 10 godina u psihoanalizi te je 'oteta' od pokreta mladih 1960-ih godina. Otad je nepošteno osuđivana od ustanova protiv kojih je pokret pokrenut. Na neki način LSD se našao na krivom mjestu u krivo vrijeme. I da, on je opasan u krivim rukama - tvrdio je Hoffman koji je preminuo prije 10 godina u 102. godini od srčanog udara.

On je na današnji dan 1943. u laboratoriju Sandoz u Baselu slučajno otkrio psihodelični utjecaj LSD-a, polusintetske droge iz porodice triptamina nakon što mu se vrlo mala količina upila kroz kožu prstiju.

