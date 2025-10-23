Lučić je upucao poznanika zbog auta. Otkriveno i tko mu je pomogao, a sakrio se u gepek

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje slučaja pucnjave u srijedu, kada je 53-godišnji Leon Lučić, bivši policajac i glumac poznat iz serije Krim tim 2, pištoljem ranio 51-godišnjeg muškarca ispred zgrade u zagrebačkom naselju Sopot.

Prema dosadašnjim informacijama, sukob dvojice muškaraca izbio je zbog prodaje automobila, a završio pokušajem ubojstva. Policija je potvrdila da Lučića sumnjiče za kazneno djelo ubojstva u pokušaju, dok je 40-godišnjak, koji mu je pomogao nakon pucnjave, osumnjičen za pomaganje u počinjenju kaznenog djela.

- Provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da se osumnjičeni 53-godišnjak 22. listopada oko 10.30 sati, uslijed međusobnih narušenih odnosa i nesuglasica oko prodaje osobnog automobila, ispred stambene zgrade u Ulici Ede Murtića u Zagrebu verbalno sukobio s oštećenim 51-godišnjakom, a zatim u namjeri da ga usmrti ispalio hitac iz vatrenog oružja, pri čemu je zrno pogodilo oštećenog u natkoljenicu - stoji u priopćenju policije.

Nakon što je ranjeni muškarac pao na tlo, Lučić ga je, prema policiji, više puta udario rukama i nogama po glavi i tijelu, a potom pobjegao u zgradu na istoj adresi.

U priču se uključio i 40-godišnji pomagač, koji je, prema dogovoru, automobilom došao u garažu zgrade. Lučić je ušao u prtljažnik vozila, a dvojica su potom zajedno napustila garažu.

Na južnoj obali rijeke Save, u blizini Jakuševca, Lučić je u rijeku bacio vrećicu s pištoljem, kojim je pucao, a zatim su se udaljili s mjesta događaja.

Policija je Lučića uhitila istog prijepodneva, a njegovog pomagača nekoliko sati kasnije. Revolver je pronađen u blizini mjesta gdje je bio odbačen. Teško ozlijeđenom muškarcu pružena je liječnička pomoć u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, Lučić i njegov pomagač predani su pritvorskom nadzorniku, a protiv njih je podnesena kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici. Lučić će tijekom dana biti priveden na ispitivanje u Državno odvjetništvo, nakon što policija dovrši pretrage i prikupi materijalne dokaze.