Pijani Indijac divljao u crkvi u Ludbregu: Skakao i po oltaru...

Vjernici u Crkvi Presvetog Trojstva u Ludbregu u ponedjeljak, 28. srpnja, oko 18:30 sati, svjedočili su sramotnom ponašanju pijanog Indijca. Pijani 24-godišnjak s 2,3 promila došao je pred crkvu i pijano mumljao okupljenim vjernicima, piše Podravski list.

Eskapada se nastavila kada je ušao u crkvu i nastavio divljati i urlati.

- Muškarac je skakao po oltaru, zazivao Alaha i izgovarao uvredljive i pogrdne riječi, činio svetogrđe galamom i psovkama, a to je potrajalo do dolaska policije koja je misu prekinula – ispričao je čitatelj Podravskom listu.

Policija ga je privela i dan kasnije izvela pred sutkinju Općinskog suda u Varaždinu. Za prekršaj koji je počinio u crkvi kažnjen je novčanom kaznom.