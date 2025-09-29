Obavijesti

Komentari 0
Luftansa planira ugasiti 4.000 radnih mjesta do 2030. godine

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS

Profitabilnost namjeravaju poboljšati konsolidacijom svih avioprijevoznika u sastavu grupe pod čvršćom središnjom upravom

Lufthansa je u ponedjeljak objavila je u ponedjeljak da će digitalizacijom i automatizacijom poslova ugasiti 4.000 radnih mjesta do 2030. godine, uz prognozu boljih poslovnih rezultata do kraja desetljeća.

Grupa Lufthansa trenutno zapošljava 103 tisuće radnika. Uprava je navela i da u ovoj godini, prema novim prognozama, očekuje prilagođenu dobit prije kamata i poreza (EBIT) znatno veću od prošlogodišnjih 1,6 milijardi eura.

Podigli su i srednjoročne financijske ciljeve za razdoblje od 2028. do 2030. i sada očekuju prilagođenu dobit prije kamata i oporezivanja iskazanu udjelom u ukupnom prihodu u rasponu od osam do deset posto. Do sada bili su planirali udio od osam posto.

Profitabilnost namjeravaju poboljšati konsolidacijom svih avioprijevoznika u sastavu grupe pod čvršćom središnjom upravom.

Uz temeljni brend Lufthansu, grupa obuhvaća i SWISS, Austrian Airlines i Brussels Airlines, a vlasnica je i i manjinskog udjela u talijanskoj ITA-i.

Planovi uključuju i jačanje niskobudžetnog prijevoznika Eurowingsa i odjela logistike i tehničkog održavanja zrakoplova.

Lufthansa Technik ubrzanim će pak tempom razvijati novi odjel "Defense" kako bi učvrstila poziciju u sektoru koji bilježi rast.

Odjel u suradnji s njemačkim oružanim snagama i NATO-m "jamči maksimalnu operativnu spremnost", stoji u priopćenju na Lufthansinoj internetskoj stranici, i nudi rješenja za razvoj, integraciju, izmjenu i certificiranje složenih zrakoplovnih sustava".

Cilj je mjera pozicionirati grupu za budućnost, ali i osigurati održiv povrat dioničarima, objavila je uprava.

