Luigi Mangione na suđenju za ubojstvo šefa zdravstvenog osiguranja: 'Ja sam nevin!'

Luigi Mangione (27), visokoobrazovani potomak imućne obitelji iz Marylanda optužen za hladnokrvno ubojstvo Briana Thompsona, direktora osiguravajućeg diva UnitedHealthcare, u petak se pojavio pred federalnim sudom na Manhattanu. Sutkinja je odredila da odabir porote za jedno od najiščekivanijih suđenja u Americi započinje 8. rujna, no cjelokupni tijek postupka ovisit će o dvije ključne odluke: hoće li tužiteljstvo smjeti tražiti smrtnu kaznu i jesu li dokazi pronađeni u Mangioneovom ruksaku pribavljeni zakonito, piše Reuters.

Mangione, koji se izjasnio nevinim po svim točkama savezne i državne optužnice, postao je svojevrsni narodni heroj za dio Amerikanaca ogorčenih na zdravstveni sustav, unatoč brutalnosti zločina za koji se tereti. Thompson je, podsjetimo, ubijen s leđa 4. prosinca 2024. godine dok je pješačio prema hotelu na Manhattanu gdje se održavala godišnja konferencija investitora njegove tvrtke. Mangione je uhićen pet dana kasnije u restoranu McDonald's u mjestu Altoona, Pennsylvania.

Sudbina suđenja ovisi o smrtnoj kazni

Federalna sutkinja Margaret Garnett postavila je jasan vremenski okvir koji ilustrira složenost slučaja. Odabir porote kreće 8. rujna ove godine. Međutim, daljnji raspored ovisi o njezinoj odluci hoće li tužiteljima dopustiti da traže smrtnu kaznu.

Ako smrtna kazna ostane kao opcija, suđenje s uvodnim riječima i izvođenjem dokaza započet će tek 11. siječnja 2027. godine, više od četiri mjeseca nakon početka odabira porotnika. S druge strane, ako sutkinja odbaci mogućnost smrtne kazne, uvodne riječi održat će se znatno ranije, već 13. listopada ove godine. Postupci u kojima prijeti najteža kazna pravno su znatno kompleksniji i zahtijevaju daleko više vremena za pripremu.

Mangioneovi odvjetnici traže odbacivanje smrtne kazne tvrdeći da su optužbe koje ju omogućuju tehnički manjkave te da je vlada narušila prava njihova klijenta time što je javno obznanila svoju namjeru i prije podizanja službene optužnice.

Ruksak u središtu pravne bitke

Petkovo ročište bilo je u potpunosti posvećeno zakonitosti policijske pretrage Mangioneovog ruksaka prilikom uhićenja. Upravo u tom ruksaku pronađeni su ključni dokazi koji ga povezuju sa zločinom: pištolj kalibra devet milimetara s prigušivačem, za koji policija tvrdi da odgovara oružju korištenom u ubojstvu, te bilježnica u kojoj je Mangione navodno opisao svoju namjeru da "riješi" direktora zdravstvenog osiguranja.

Obrana tvrdi da je policija u Altooni pretražila ruksak ilegalno, bez sudskog naloga, te stoga traži da se svi predmeti pronađeni u njemu izbace kao dokaz. Tužitelji, pak, ustraju na tome da je pretraga bila zakonita. Tvrde da policijski protokoli u Altooni nalažu trenutnu provjeru imovine osumnjičenika prilikom uhićenja radi pronalaska opasnih predmeta, pogotovo jer je Mangione uhićen zbog davanja lažnih identifikacijskih dokumenata. Dodaju kako su naknadno ishodili i sudski nalog.

Kako bi razjasnila procedure, sutkinja Garnett pozvala je jedinog svjedoka na ročištu, zamjenika šefa policije iz Altoone, Nathana Snydera. On je svjedočio oko devedeset minuta, odgovarajući na pitanja tužitelja, branitelja, pa i same sutkinje.

​- Željela sam čuti od policijskog dužnosnika o uspostavljenim ili standardiziranim procedurama koje su bile na snazi u vrijeme uhićenja gospodina Mangionea za osiguravanje, čuvanje i, ako je primjenjivo, popisivanje osobne imovine osobe uhićene na javnom mjestu - pojasnila je sutkinja Garnett svrhu saslušanja.

Odvjetnik obrane, Marc Agnifilo, ispitivao je Snydera o općoj uredbi policijske uprave iz 2016. godine koja se odnosi na postupke uhićenja i pretrage. Snyder je u jednom trenutku izjavio da bi policajci, ako pronađu nešto ilegalno poput droge ili vatrenog oružja, "vjerojatno išli po nalog za pretragu". Međutim, na pitanje tužitelja, pojasnio je da bi u slučaju pronalaska pištolja nastavili pretragu za drugim opasnim predmetima. Sutkinja nakon ročišta nije donijela nikakvu odluku, ali je izjavila kako joj je svjedočenje bilo "vrlo korisno".

Luigi Mangione, odjeven u zatvorsku uniformu i okovanih nogu, pratio je ročište s bradicom koja je bila promjena u odnosu na njegov uobičajeni, obrijani izgled. Njegov slučaj nastavlja privlačiti golemu medijsku pozornost dok pravni timovi vode iscrpljujuću bitku koja će definirati tijek jednog od najzvučnijih suđenja posljednjih godina.