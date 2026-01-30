Obavijesti

News

Komentari 0
UNITEDHEALTHCARE

Luigi Mangione neće dobiti doživotnu kaznu za ubojstvo

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Luigi Mangione neće dobiti doživotnu kaznu za ubojstvo
Foto: X/Screenshoot

Dvadesetsedmogodišnji Mangione prethodno se izjasnio da nije kriv za ubojstvo, posjedovanje oružja i uhođenje zbog navodnog ubojstva izvršnog direktora UnitedHealthcarea Briana Thompsona u četvrti Midtown Manhattan 2024. godine

Admiral

Savezna sutkinja u New Yorku u petak je odbacila optužbe za ubojstvo i posjedovanje vatrenog oružja protiv Luigija Mangionea, navodnog ubojice izvršnog direktora UnitedHealthcarea, u velikom udarcu tužiteljima koji znači da Mangioneu više ne prijeti smrtna kazna ako bude osuđen.

Dvadesetsedmogodišnji Mangione prethodno se izjasnio da nije kriv za ubojstvo, posjedovanje oružja i uhođenje zbog navodnog ubojstva izvršnog direktora UnitedHealthcarea Briana Thompsona u četvrti Midtown Manhattan 2024. godine.

Javni dužnosnici osudili su šokantno ubojstvo, ali Mangione je postao svojevrsni narodni heroj nekim Amerikancima koji osuđuju visoke troškove zdravstvene zaštite i osiguranja.

MOGUĆA I SMRTNA KAZNA Luigi Mangione na suđenju za ubojstvo šefa zdravstvenog osiguranja: 'Ja sam nevin!'
Luigi Mangione na suđenju za ubojstvo šefa zdravstvenog osiguranja: 'Ja sam nevin!'

Američka okružna sutkinja Margaret M. Garnett na Manhattanu rekla je da je odbacila optužbe za ubojstvo i posjedovanje oružja jer su pravno nespojive s dvjema točkama optužnice za uhođenje.

Mangione se odvojeno izjasnio da nije kriv za ubojstvo, posjedovanje oružja i krivotvorenje dokumenata na državnom sudu na Manhattanu. Nije još određen datum suđenja.

Kod Mangionea je pronađeno vatreno oružje i prigušivač koji su bili u skladu s oružjem kojim je pucano u Thompsona, kao i odjeća i maska ​​slična onoj koju je nosio ubojica, rekla je njujorška policija u prosincu 2024.

Imao je višestruke lažne identifikacije, uključujući lažnu iskaznicu iz New Jerseyja koja je odgovarala onoj koju je napadač koristio da se prijavi u hostel na Manhattanu nekoliko dana prije pucnjave.

Mangione više ne može dobiti smrtnu kaznu nego mu se za djelo uhođenja može najviše izreći doživotna kazna zatvora, pišu američki mediji..

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Habijan zaposlio fitness frenda kao savjetnika: Prodavao je bicikle, sad prati digitalizaciju
IZ TERETANE U MINISTARSTVO

Habijan zaposlio fitness frenda kao savjetnika: Prodavao je bicikle, sad prati digitalizaciju

Hinko Pavlec (34) radi kao ministrov posebni savjetnik za digitalnu transformaciju. Ranije je radio kao prodavač, administrator, asistent... U ministarstvu kažu: Bio je motiviran
STRAVA U ZAGREBU Preminula djevojka koju je udario auto! Mještani se opraštaju od nje
PREMINULA U BOLNICI

STRAVA U ZAGREBU Preminula djevojka koju je udario auto! Mještani se opraštaju od nje

Djevojka je prelazila pješački prijelaz iako je za pješake na semaforu bilo upaljeno crveno svjetlo. Preminula je u bolnici
EKSKLUZIVNO Otac djece koju je Amerikanka otela i dovela u Hrvatsku: Nisam se htio slomiti!
KRIVOTVORILA PUTOVNICE

EKSKLUZIVNO Otac djece koju je Amerikanka otela i dovela u Hrvatsku: Nisam se htio slomiti!

Otac Kendall u Utah se s djecom planira vratiti ovaj vikend. U Hrvatskoj se za njihov povratak borio deset dana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026