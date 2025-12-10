Luka Ploče izvijestila o stečaju važnog partnera: Bilježe pad prometa, uprava traži rješenja

Luka Ploče izvijestila je u srijedu da je nad imovinom jednog od njezinih najznačajnijih poslovnih partnera, "Koksarom" iz Lukavca otvoren stečajni postupak te da Uprava ulaže maksimalne napore kako bi se što uspješnije nosila s novonastalom situacijom.

Kako isitču u objavi, sukladno rješenju Općinskog suda u Tuzli, Luka Ploče pravovremeno je prijavila stečajnom sudu svoja potraživanja prema tom poslovnom partneru. Također, navode da je za potrebe Koksare Luka Ploče d.d. u 2023. godini prekrcala ukupno 607.987 tona, u 2024. godini 645.554 tona, dok je u prvih 11 mjeseci 2025. godine prekrcano ukupno 463.002 tona rasutih tereta.

Od toga je u 2023. godini ostvaren prihod u iznosu od 6,4 milijuna eura, u 2024. godini 5,6 milijuna, dok je u prvih jedanaest mjeseci 2025. godine ostvaren prihod u iznosu od 3,16 milijuna eura.

Uprava Luke Ploče ulaže maksimalne napore kako bi se što uspješnije nosila s novonastalom situacijom, poručuju iz te kompanije.