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PREDSTAVIO NOVE SMJERNICE

Lukačić najavio kandidaturu za novi mandat na čelu HNS-a

Piše HINA,
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Lukačić najavio kandidaturu za novi mandat na čelu HNS-a
Zagreb: Na 18. Saboru stranke Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati, birano novo vodstvo | Foto: Josip Regovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Predsjednik Hrvatske narodne stranke (HNS) Krunoslav Lukačić najavio je u subotu da će se kandidirati za novi mandat na čelu HNS-a te predstavio smjernice novog stranačkog programa

Želimo da se program radi na terenu, s ljudima, ne u zatvorenim uredima, rekao je Lukačić u Sračincu, na tradicionalnim Sportskim susretima stranke, dodavši da stranka nakon ljetne stanke planira održati Izvještajno-izborni sabor na kojem će usvojiti novi program, provesti unutarstranačke izbore i krenuti u pripreme za predstojeće parlamentarne i lokalne izbore.

Predstavljajući programske smjernice, rekao je da će naglasak biti na priuštivom stanovanju, zdravstvu, prometnoj povezanosti, sigurnosti i pripremi građana za promjene na tržištu rada.

- Želimo pripremiti naše ljude za novo tržište rada. Nekad smo govorili da želimo zaposliti ljude, sad im želimo omogućiti da imaju veće plaće - poručio je Lukačić predstavljajući ideju programa "Hrvatski novčanik”, kojim bi država građanima omogućila sredstva za cjeloživotno obrazovanje.

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Govoreći o političkim planovima, ocijenio je da HNS dobro surađuje s koalicijskim partnerima.

- Uvijek u takvim suradnjama ima i nekih razilaženja mišljenja, ali sve to mora se rješavati. raspraviti, dogovoriti i na taj način onda naći najbolja rješenja za građane - komentirao je Lukačić.

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Uz potvrdu kandidature za novi mandat na čelu HNS-a, Lukačić je najavio i da će "ojačati tim i na taj način krenuti s novom generacijom politike”.

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Tradicionalni Sportski susreti HNS-a u Sračincu okupili su oko 400 članova stranke iz cijele Hrvatske, koji će se natjecati u više sportskih disciplina.

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