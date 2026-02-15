Obavijesti

News

Komentari 21
I HNS PROSVJEDUJE

Savjetnik premijera i HDZ-ov koalicijski partner o Dabri: Tome nema mjesta u politici!

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: < 1 min
Savjetnik premijera i HDZ-ov koalicijski partner o Dabri: Tome nema mjesta u politici!
Varaždin: Krunoslav Lukačić, predsjednik Hrvatske narodne stranke | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

HNS sudjeluje u vladajućoj koaliciji s jednim zastupnikom, ali bez njih i HSLS-a ne bi bilo vladajuće većine. Krunoslav Lukačić je bio suzdržaniji od šefa HSLS-a, ali je jasno da niti oni ne podupiru takvo ponašanje

Admiral

HNS sudjeluje u vladajućoj koaliciji s jednim zastupnikom. Predsjednik te stranke Krunoslav Lukačić je ujedno i posebni savjetnik premijera Andreja Plenkovića. Iako je bio nešto suzdržaniji od Darija Hrebaka (HSLS), koji je zbog Dabrinog pjevanja stihova koji veličaju Antu Pavelića najavio i mogući odlazak iz koalicije, Lukačić je također osudio Dabrino pjevanje. 

"U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", pjevao je saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro. Potom zastaje i poručuje "Samo za Milorada", a onda još jednom pjeva refren pjesme koja veliča zloglasni ustaški režim i Antu Pavelića.

NAKON DABRINOG PJEVANJA Hrebak: Liberali ne moraju biti dio vladajuće većina. Dosta je bilo ustaševanja. Skandalozno!
Hrebak: Liberali ne moraju biti dio vladajuće većina. Dosta je bilo ustaševanja. Skandalozno!

Snimka je danas objavljena, a nastala je na pokladnom jahanju u Komletincima, mjesta nedaleko od Dabrina Otoka. Dabro je glavni tajnik koalicijskog partnera Domovinskog pokreta i saborski zastupnik. HDZ-ova većina u Saboru ima formalno minimalnih 76 zastupnika, bez dva HSLS-ova, jednog HNS-ova, pitanje je bi li mogli naći zamjene među drugim strankama. 

Šef HNS-a Lukačić nam je poslao sljedeću izjavu. 

PROZVALA PLENKOVIĆA Kosor: 'Dok se on šepuri po Minkenima, vladajući jaran slavi u domovini drugog AP-a'
Kosor: 'Dok se on šepuri po Minkenima, vladajući jaran slavi u domovini drugog AP-a'

- Postupci i ponašanje gospodina Dabre doveli su do njegove smjene iz Vlade i postupanja institucija. Novonastale snimke ne bih komentirao jer su snimke privatne osobe iz druge stranke i samim tim je i njihova odgovornost. Svako postupanje pojedinca govori o njemu samome, a ako je suprotno zakonu, ima i svoje posljedice. Smatram da ovakvim stavovima nema mjesta u modernoj politici jer ne pridonose razvoju boljeg i pravednijeg društva - poručio je Lukačić. 

Ovdje pratite cijelu situaciju iz minute u minutu

SKANDAL: DABRO VELIČAO PAVELIĆA Orešković: Hrebak je tek danas otkrio da ustaše postoje i da su s njim dio većine? Ma nemojte...
Orešković: Hrebak je tek danas otkrio da ustaše postoje i da su s njim dio većine? Ma nemojte...

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 21
VIDEO Neviđene scene na A1: Cijela autocesta blokirana zbog huligana, spriječeni su sukobi!
INTERVENIRALA POLICIJA

VIDEO Neviđene scene na A1: Cijela autocesta blokirana zbog huligana, spriječeni su sukobi!

Zaustavljeno je 30-ak kombi vozila i 20-ak osobnih vozila Torcide koji su išli prema Zagrebu i 6 kombi vozila i 3  vozila Ultrasa
VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu
HDZ-OV KOALICIJSKI PARTNER

VIDEO Sramotna snimka: Josip Dabro pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata! Obraća se Miloradu

Snimka je nastala tijekom pokladnog jahanja u Komletincima, u Vukovarsko-srijemskoj županiji..
UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Dabro veličao Pavelića, oglasio se HDZ: HSLS zaprijetio izlaskom iz vladajuće koalicije

U nedjelju se pojavila snimka na kojoj saborski zastupnik DP-a Josip Dabro pjeva pjesmu koja veliča ustaški režim. Reagirao je Dario Hrebak (HSLS), koji je s Dabrom dio vladajuće koalicije. Prijeti izlaskom iz koalicije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026