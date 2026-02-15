Savjetnik premijera i HDZ-ov koalicijski partner o Dabri: Tome nema mjesta u politici!

HNS sudjeluje u vladajućoj koaliciji s jednim zastupnikom. Predsjednik te stranke Krunoslav Lukačić je ujedno i posebni savjetnik premijera Andreja Plenkovića. Iako je bio nešto suzdržaniji od Darija Hrebaka (HSLS), koji je zbog Dabrinog pjevanja stihova koji veličaju Antu Pavelića najavio i mogući odlazak iz koalicije, Lukačić je također osudio Dabrino pjevanje.

"U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata", pjevao je saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro. Potom zastaje i poručuje "Samo za Milorada", a onda još jednom pjeva refren pjesme koja veliča zloglasni ustaški režim i Antu Pavelića.

Snimka je danas objavljena, a nastala je na pokladnom jahanju u Komletincima, mjesta nedaleko od Dabrina Otoka. Dabro je glavni tajnik koalicijskog partnera Domovinskog pokreta i saborski zastupnik. HDZ-ova većina u Saboru ima formalno minimalnih 76 zastupnika, bez dva HSLS-ova, jednog HNS-ova, pitanje je bi li mogli naći zamjene među drugim strankama.

Šef HNS-a Lukačić nam je poslao sljedeću izjavu.

- Postupci i ponašanje gospodina Dabre doveli su do njegove smjene iz Vlade i postupanja institucija. Novonastale snimke ne bih komentirao jer su snimke privatne osobe iz druge stranke i samim tim je i njihova odgovornost. Svako postupanje pojedinca govori o njemu samome, a ako je suprotno zakonu, ima i svoje posljedice. Smatram da ovakvim stavovima nema mjesta u modernoj politici jer ne pridonose razvoju boljeg i pravednijeg društva - poručio je Lukačić.

