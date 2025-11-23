HNS slavi 35 godina djelovanja: Trebamo stabilnost, ne podjele

Hrvatskoj ne treba još jedan krug podizanja napetosti, novih podjela i političkih obračuna koji samo iscrpljuju ljude. Građani žele stabilnost i odgovornost, a ne svakodnevnu proizvodnju sukoba, rekao je predsjednik HNS-a - liberalnih demokrata Krunoslav Lukačić na prigodnoj svečanosti.

Naglasio je i da stranke koje žele ozbiljno voditi državu moraju smirivati, a ne raspirivati, odnosno rješavati probleme, a ne dramatizirati.

Na obljetnici je, između ostalog, istaknuto da nova generacija ljudi ulazi u HNS i da je primjetan snažan interes mladih i žena, ali i onih koji su do sada djelovali kao nezavisni.

- Ljudi nam prilaze jer vide da se politika može raditi drugačije - bez galame, bez skupljanja bodova na tuđim problemima, nego postojano i stručnim radom. HNS ne živi od sukoba, nego od rezultata, i zato imamo obvezu otvarati prostor novim ljudima koji donose energiju, znanje i drukčiji pogled na politiku - poručio je Lukačić.

Lukačić je podsjetio na ulogu HNS-a u izgradnji moderne Hrvatske – od obrazovne reforme, digitalizacije u graditeljstvu, novih standarda prostornog planiranja, do snažnog fokusa na pristupačno stanovanje i lokalni razvoj.

Prvi čovjek HNS- zaključio je da obilježavanje 35. obljetnice u Varaždinu potvrđuje da HNS ulazi u 36. godinu kao stranka jasnog političkog identiteta, snažne organizacijske dinamike i politike koja stavlja naglasak na rezultate, razum i stabilnost, umjesto na podjele i populizam.

Na obljetnicu HNS-a stigli su ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, ispred HDZ-a. Zatim stranački čelnici Reformista i Nezavisne platforme sjever Radimir Čačić i Matija Posavec, te saborski zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac.

Došli su i stranački veterani, među kojima je bivši predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak.