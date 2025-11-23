Obavijesti

News

Komentari 0
POLITIKA BEZ GALAME

HNS slavi 35 godina djelovanja: Trebamo stabilnost, ne podjele

Piše HINA.,
Čitanje članka: 1 min
HNS slavi 35 godina djelovanja: Trebamo stabilnost, ne podjele
Zagreb: Na 18. Saboru stranke Hrvatska narodna stranka-liberalni demokrati, birano novo vodstvo | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati obilježila je u Varaždinu 35 godina djelovanja uz poruku da građani Hrvatske trebaju stabilnost i odgovornost umjesto podjela i političkih obračuna

Hrvatskoj ne treba još jedan krug podizanja napetosti, novih podjela i političkih obračuna koji samo iscrpljuju ljude. Građani žele stabilnost i odgovornost, a ne svakodnevnu proizvodnju sukoba, rekao je predsjednik HNS-a - liberalnih demokrata Krunoslav Lukačić na prigodnoj svečanosti.

Naglasio je i da stranke koje žele ozbiljno voditi državu moraju smirivati, a ne raspirivati, odnosno rješavati probleme, a ne dramatizirati.

Na obljetnici je, između ostalog, istaknuto da nova generacija ljudi ulazi u HNS i da je primjetan snažan interes mladih i žena, ali i onih koji su do sada djelovali kao nezavisni.

- Ljudi nam prilaze jer vide da se politika može raditi drugačije - bez galame, bez skupljanja bodova na tuđim problemima, nego postojano i stručnim radom. HNS ne živi od sukoba, nego od rezultata, i zato imamo obvezu otvarati prostor novim ljudima koji donose energiju, znanje i drukčiji pogled na politiku - poručio je Lukačić.

Lukačić je podsjetio na ulogu HNS-a u izgradnji moderne Hrvatske – od obrazovne reforme, digitalizacije u graditeljstvu, novih standarda prostornog planiranja, do snažnog fokusa na pristupačno stanovanje i lokalni razvoj.

UREDBA EU PARLAMENTA Sabor u četvrtak raspravlja o Uredbi o transparentnom političkom oglašavanju
Sabor u četvrtak raspravlja o Uredbi o transparentnom političkom oglašavanju

Prvi čovjek HNS- zaključio je da obilježavanje 35. obljetnice u Varaždinu potvrđuje da HNS ulazi u 36. godinu kao stranka jasnog političkog identiteta, snažne organizacijske dinamike i politike koja stavlja naglasak na rezultate, razum i stabilnost, umjesto na podjele i populizam.

Na obljetnicu HNS-a stigli su ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, ispred HDZ-a. Zatim stranački čelnici Reformista i Nezavisne platforme sjever Radimir Čačić i Matija Posavec, te saborski zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac.

PIŠE: SNJEŽANA KRNETIĆ Politici, koja se svodi na tržnicu glasova i mandata, treba reset
Politici, koja se svodi na tržnicu glasova i mandata, treba reset

Došli su i stranački veterani, među kojima je bivši predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Otkrivena je misteriozna špilja u podmorju Kornata: 'Ulaz joj je skriven, dvorane su pune siga!'
JAMA NA BRAKU OD LONČE

Otkrivena je misteriozna špilja u podmorju Kornata: 'Ulaz joj je skriven, dvorane su pune siga!'

Impresivni stalaktiti dokaz su da su jama, kao i taj dio Jadrana, u povijesti bili na suhom. Uvjeti u njoj su ekstremni, kao u najvećim morskim dubinama. Do nje su mogli samo s posebnom opremom
Zapaljeni neboder: Što skrivaju misteriozne snimke iz mraka?
NERIJEŠENA PITANJA

Zapaljeni neboder: Što skrivaju misteriozne snimke iz mraka?

U zgradi su se čuvali državni dokumenti, ali sigurnosnih provjera nije bilo. Pitanje je jesu li, i kako, instalacije i izolacija održavane? Odnosno, je li država kao većinski vlasnik uopće brinula o toj građevini
Udala se kćer Marina Miletića
SRETNE VIJESTI

Udala se kćer Marina Miletića

Saborski zastupnik Marin Miletić je kćeri dobio sa suprugom Danijelom, koja je preminula 2021. nakon duge bolesti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025