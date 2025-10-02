Pogledajte što stoji na stolu u uredu Lukašenka: Sve je OK. Upravo je na putu k nama

Ranije je najavljivao, a sada je došla i potvrda. Kamere su na stolu u uredu nehotice zabilježile maketu malog Orešnika, ruska hipersonična balistička raketa srednjeg dometa, piše Defence Express. Ukrajinci su svojedobno prijavili brzinu od preko Mach 10 što bi bilo 12 300 km/h. Svijet ju je prvi put upoznao tijekom bombardiranja Dnjipra 21. studenog 2024.

Fotografija je snimljena tijekom sastanka u Minsku, a prikazuje umanjeni model velikog lansera na kotačima, navodno postavljenog na šasiju MZKT-79291. Lukašenko je već ranije zatražio Putina da mu isporuči projektile za koje Kremlj tvrdi da ih ne može srušiti niti jedan PZO sustav na svijetu.

- Već stiže. Sve će biti u redu - rekao je Lukašenko tijekom Globalnog atomskog foruma u Moskvi. Tijekom proslave Dana neovisnosti 1. srpnja ove godine rekao je da će Orešnik biti u Bjelorusiji do kraja ove godine.