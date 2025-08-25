Veto poljskog predsjednika će Ukrajini ugasiti Starlink vezu?

Ukrajinski pristup satelitskom internetu Elona Muska, Starlinku, mogao bi biti prekinut zbog veta poljskog predsjednika na prijedlog zakona o pomoći izbjeglicama, rekao je u ponedjeljak zamjenik poljskog premijera. Poljska plaća Ukrajini da može koristiti Starlink, koji joj osigurava ključnu internetsku vezu u ratu protiv Rusije.

Poljski predsjednik Karol Nawrocki stavio je u ponedjeljak veto na prijedlog zakona o produljenju državne financijske pomoći ukrajinskim izbjeglicama i predstavio planove da se ograniči njihov budući pristup socijalnoj pomoći za djecu i zdravstvu.

No zamjenik premijera i ministar za digitalna pitanja Krzystof Gawkowski rekao je da je zakon na koji je stavljen veto bio i pravna osnova za Starlink za Ukrajinu.

"To je kraj Starlink interneta, koji Poljska osigurava Ukrajini dok ratuje", objavio je na X-u.

Glasnogovornik ministarstva za digitalna pitanja rekao je da predsjednikov veto znači da od 1. listopada neće biti pravne osnove za plaćanja za Starlink.

Predsjednikov glasnogovornik rekao je za Reuters da bi se pravnu osnovu za plaćanja za Starlink moglo vratiti ako parlament do kraja idućeg mjeseca usvoji prijedlog zakona koji je iznio predsjednik.

Poljska je jedan od najvažnijih ukrajinskih saveznika od početka ruske invazije 2022. I centristička vlada premijera Donalda Tuska i Nawrocki, konzervativni nacionalist, slažu se u pogledu potrebe da se pomaže Ukrajini, ali neki Poljaci sve su više nezadovoljni pomaganjem gotovo 1,5 milijuna Ukrajinaca koji trenutačno žive u Poljskoj.

Nawrocki, inspiriran američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, obećao je u predizbornoj kampanji ove godine da će staviti "Poljake na prvo mjesto" i ograničiti prava stranaca u zemlji.

"Nisam promijenio mišljenje i namjeravam ispuniti svoje obveze te vjerujem da bi obiteljske povlastice trebale biti odobrene samo onim Ukrajincima koji se potrude raditi u Poljskoj, a isto vrijedi i za zdravstvenu skrb", rekao je novinarima.

Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova nije odgovorilo na upit za komentarom.

Ukrajinske izbjeglice trenutačno imaju pravo na mjesečnu pomoć od 187 eura po djetetu ako im djeca pohađaju poljske škole. Druge europske zemlje poput Njemačke također su nedavno predložile smanjenje socijalnih naknada.

Poljski predsjednik može predlagati zakone i stavljati veto na vladine zakone. Vlada može blokirati predsjednikove prijedloge.