Obavijesti

News

Komentari 0
ZAKON O POMOĆI IZBJEGLICAMA

Veto poljskog predsjednika će Ukrajini ugasiti Starlink vezu?

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Veto poljskog predsjednika će Ukrajini ugasiti Starlink vezu?
Foto: Inna Varenytsia/REUTERS

Glasnogovornik ministarstva za digitalna pitanja rekao je da predsjednikov veto znači da od 1. listopada neće biti pravne osnove za plaćanja za Starlink.

Ukrajinski pristup satelitskom internetu Elona Muska, Starlinku, mogao bi biti prekinut zbog veta poljskog predsjednika na prijedlog zakona o pomoći izbjeglicama, rekao je u ponedjeljak zamjenik poljskog premijera. Poljska plaća Ukrajini da može koristiti Starlink, koji joj osigurava ključnu internetsku vezu u ratu protiv Rusije.

Poljski predsjednik Karol Nawrocki stavio je u ponedjeljak veto na prijedlog zakona o produljenju državne financijske pomoći ukrajinskim izbjeglicama i predstavio planove da se ograniči njihov budući pristup socijalnoj pomoći za djecu i zdravstvu.

No zamjenik premijera i ministar za digitalna pitanja Krzystof Gawkowski rekao je da je zakon na koji je stavljen veto bio i pravna osnova za Starlink za Ukrajinu.

ODLIKOVAO GA ZELENSKI Plenković dobio orden 'zeta Europe': Gorljivi europejac Jaroslav bio je vladar Europe
Plenković dobio orden 'zeta Europe': Gorljivi europejac Jaroslav bio je vladar Europe

"To je kraj Starlink interneta, koji Poljska osigurava Ukrajini dok ratuje", objavio je na X-u.

Glasnogovornik ministarstva za digitalna pitanja rekao je da predsjednikov veto znači da od 1. listopada neće biti pravne osnove za plaćanja za Starlink.

Predsjednikov glasnogovornik rekao je za Reuters da bi se pravnu osnovu za plaćanja za Starlink moglo vratiti ako parlament do kraja idućeg mjeseca usvoji prijedlog zakona koji je iznio predsjednik.

Poljska je jedan od najvažnijih ukrajinskih saveznika od početka ruske invazije 2022. I centristička vlada premijera Donalda Tuska i Nawrocki, konzervativni nacionalist, slažu se u pogledu potrebe da se pomaže Ukrajini, ali neki Poljaci sve su više nezadovoljni pomaganjem gotovo 1,5 milijuna Ukrajinaca koji trenutačno žive u Poljskoj. 

SLUŽBE SKLANJAJU KRHOTINE Ruska protuzračna jedinica u noći srušila 21 ukrajinski dron: 'Dva su išla prema Moskvi!'
Ruska protuzračna jedinica u noći srušila 21 ukrajinski dron: 'Dva su išla prema Moskvi!'

Nawrocki, inspiriran američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, obećao je u predizbornoj kampanji ove godine da će staviti "Poljake na prvo mjesto" i ograničiti prava stranaca u zemlji. 

"Nisam promijenio mišljenje i namjeravam ispuniti svoje obveze te vjerujem da bi obiteljske povlastice trebale biti odobrene samo onim Ukrajincima koji se potrude raditi u Poljskoj, a isto vrijedi i za zdravstvenu skrb", rekao je novinarima.

Ukrajinsko ministarstvo vanjskih poslova nije odgovorilo na upit za komentarom.

Ukrajinske izbjeglice trenutačno imaju pravo na mjesečnu pomoć od 187 eura po djetetu ako im djeca pohađaju poljske škole. Druge europske zemlje poput Njemačke također su nedavno predložile smanjenje socijalnih naknada.

Poljski predsjednik može predlagati zakone i stavljati veto na vladine zakone. Vlada može blokirati predsjednikove prijedloge. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Intel neće biti jedini: Trump najavio i nove poslove američke države s posrnulim divovima
ULAZE U VLASNIČKI UDIO

Intel neće biti jedini: Trump najavio i nove poslove američke države s posrnulim divovima

Trump je u petak rekao da će SAD preuzeti 10 posto udjela u Intelu u skladu s dogovorom s tim proizvođačem čipova koji se suočava s problemima i gubitkom. Tih 10 posto američka država će isplatiti u obliku državne potpore, koja potom prelazi u vlasničke udjele.
Rusija tvrdi da je zauzela selo u Dnjipropetrovskoj oblasti
REUTERS NIJE MOGAO POTVRDITI

Rusija tvrdi da je zauzela selo u Dnjipropetrovskoj oblasti

Moskva tvrdi da napreduje u toj oblasti. No ukrajinske snage vrše pritisak da oslobode sela u Donjeckoj oblasti, fokusu ruskog napredovanja, i da spriječe daljnje rusko napredovanje u Dnjipropetrovskoj oblasti
VIDEO Nakon tri godine Rusi su pustili bivšeg gradonačelnika Hersona: Ostavio kratku poruku
OTELE GA RUSKE SNAGE

VIDEO Nakon tri godine Rusi su pustili bivšeg gradonačelnika Hersona: Ostavio kratku poruku

Njegova sudbina bila je potpuno nepoznata sve do kraja studenog 2022., kada su predstavnici Međunarodnog odbora Crvenog križa potvrdili da se nalazi u ruskom zarobljeništvu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025