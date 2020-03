'Ma nema tih para zbog kojih bih se ja vratio u Hrvatsku...'

Hrvatski političari i premijer očito ne slušaju što govore iseljenici. Novac nije jedina stvar zbog koje smo otišli, pa ni primarna. Da bi se vratili u Hrvatsku, trebao bi se promijeniti sklop u njihovim glavama za 300 posto.

Kaže nam to Zagrepčanin koji se s obitelji iselio u irski Cork prije nekoliko godina. Kad smo ih pitali zašto su se odselili, rekli su:

“Zbog hrpe uhljebljenih koje hrani privatni sektor da bi oni igrali pasijans jer se na slobodu pušta pedofile i ubojice, a kažnjavaju bakice zbog pečene rakije, jer se političari bave sami sa sobom, svojim foteljama, jer se građani u Hrvatskoj osjećaju kao građani drugoga reda...”.

Oni su sreću potražili diljem kugle zemaljske, no u jednom su složni - pobjegli su od nepravde.

S obzirom na to da je premijer Andrej Plenković najavio poticajne mjere s kojima planira potaknuti Hrvate da se vrate kućama, provjerili smo kako naši sugovornici od prije dvije godine gledaju na ovaj poziv.

- Da bih se vratio, trebali bi mi ponuditi posao s dva slobodna dana u tjednu, veću plaću s punom prijavom i osiguranu isplatu plaće u istom danu u mjesecu. Ne, neću se vratiti u Hrvatsku i žalosno je da u Njemačkoj imam veća prava kao radnik nego kao radnik u svojoj zemlji - kaže nam Domagoj Starčević (29). On već pet godina živi u Münchenu i ondje radi kao kuhar. I dalje preporučuje Hrvatima koji razmišljaju o selidbi da to učine.

Inženjerka kemije Matea Večerić (27) od 2016. godine živi u dalekom Japanu.

- Ne bih se vratila, jer kad jednom pronađeš svoje mjesto pod suncem i svrhu, neki životni cilj i stvoriš krug ljudi oko sebe koji te čine sretnim, nema toga što bi mi netko mogao ponuditi da me vrati. Da sam imala to od početka u Hrvatskoj, možda ne bih morala otići - kaže nam Matea. Jedino što bi je moglo vratiti kući je obitelj, no dodaje: “Za sada nastavljam svojom stazom, ovdje u Japanu”. Ondje zarađuje tri puta više nego u domovini.

- Puno je više mogućnosti napredovanja i življenja bez stresa - zaključila je Matea.

Zagrepčanka Sara Tešanović (30) preselila se s dečkom u Njemačku prije tri godine. Ondje, kaže, rade da bi živjeli, a u Hrvatskoj su radili da bi preživjeli.

- Što god premijer i ostali političari nama ponude, neće biti dovoljan razlog za povratak. Nije stvar u novcima, nego u cjelokupnoj situaciji. Tako da se ne bih vratila i nema toga što mi ti ljudi mogu ponuditi da se vratim - odlučna je Sara.

Iz Hrvatske se odselila i Andrea Šimunović (26) koja smatra da je najava premijera Plenkovića samo novi predizborni trik.

- Mislim da im se zbog toga nitko neće vratiti - rekla je.

Ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović kaže kako od početka godine imamo nove mjere zapošljavanja. Nije objasnio kako namjerava stimulirati povratak iseljenih Hrvata.

Na popisu iseljenih Hrvata sve je više imena

U Imotskom postoji zid s imenima Hrvata koji su napustili zemlju. Prema zadnjim podacima u pet godina, iz Hrvatske se iselilo 189.000 ljudi. Iseljavanje nije prestalo. Imena na zidu sve je više.

