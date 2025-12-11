Obavijesti

DOBILA NOBELA ZA MIR

Machado je ipak stigla u Oslo: Venezuelu su okupirali Rusija, Iran, Hezbolah i Hamas

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: 1 min
7
Foto: Leonhard Foeger

Neki govore o invaziji na Venezuelu, o prijetnji invazijom na Venezuelu, a ja odgovaram: Venezuela je već okupirana. Imamo ruske agente. Imamo iranske agente. Imamo terorističke skupine poput Hezbollaha i Hamasa koje djeluju slobodno u suradnji s režimom. Imamo kolumbijske gerilce, narkokartele

Venezuelska oporbena čelnica María Corina Machado, koja se mjesecima skriva, izjavila je za BBC da „vrlo dobro zna rizike“ koje preuzima putujući u Norvešku kako bi preuzela svoju Nobelovu nagradu za mir.

Machado se pojavila u Oslu usred noći, mašući s balkona hotela. Bila je to njezina prva javna pojava od siječnja.

Nobel laureate and Venezuelan opposition leader Machado holds press conference with Norwegian Prime Minister Stoere, in Oslo
Foto: Leonhard Foeger

Na pitanje bi li podržala američku vojnu intervenciju u Venezueli, María Corina Machado rekla je samo da od međunarodne zajednice traži pomoć u zaustavljanju nasilja, represije i izvora financiranja koji održavaju režim predsjednika Nicolása Madura.

 - Neki govore o invaziji na Venezuelu, o prijetnji invazijom na Venezuelu, a ja odgovaram: Venezuela je već okupirana. Imamo ruske agente. Imamo iranske agente. Imamo terorističke skupine poput Hezbollaha i Hamasa koje djeluju slobodno u suradnji s režimom. Imamo kolumbijske gerilce, narkokartele - odgovorila je oporbena čelnica.

Nobel laureate and Venezuelan opposition leader Machado holds press conference with Norwegian Prime Minister Stoere, in Oslo
Foto: Leonhard Foeger

 - To je Venezuelu pretvorilo u kriminalno središte Amerike, a ono što održava režim jest vrlo snažan i dobro financiran represivni aparat - rekla je Machado, tvrdeći da režim dobiva sredstva putem tržišta nafte, trgovine oružjem i trgovine ljudima.

 - Zato tražimo od međunarodne zajednice da presiječe te izvore, jer drugi režimi koji podržavaju Madura i kriminalne strukture vrlo su aktivni i pretvorili su Venezuelu u sigurno utočište za svoje operacije - dodala je.

U svom odgovoru Machado nije spomenula Sjedinjene Države niti je izravno izrazila podršku nedavnim potezima Trumpove administracije u Venezueli.

