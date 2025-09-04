Obavijesti

News

Komentari 1
SIGURNOSNA JAMSTVA

Macron: Do sada je 26 država ponudilo vojsku za mir u Ukrajini, čekamo i dalje Trumpa

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Macron: Do sada je 26 država ponudilo vojsku za mir u Ukrajini, čekamo i dalje Trumpa
Foto: Sarah Meyssonnier

Macron je rekao da su on, kolege europski čelnici i ukrajinski predsjednik održali poziv s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom nakon njihovog samita i da će američki doprinos planiranim jamstvima biti finaliziran u nadolazećim danima

Dvadeset šest zemalja spremno je sudjelovati u međunarodnim snagama kao dio sigurnosnih jamstava za Ukrajinu u slučaju mirovnog sporazuma s Rusijom, objavio je u četvrtak francuski predsjednik Emmanuel Macron nakon samita država saveznica Kijeva.

"Kao oblik jačanja mira, 26 zemalja obvezalo se rasporediti trupe u Ukrajini, gdje će biti prisutne na kopnu, moru ili u zraku", rekao je Macron novinarima, stojeći uz ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija u Elizejskoj palači u Parizu.

Francuski predsjednik nije rekao koje su to zemlje ponudile svoje trupe, ali zna se da su Francuska i Velika Britanija među njima.

Macron je rekao da su on, kolege europski čelnici i ukrajinski predsjednik održali poziv s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom nakon njihovog samita i da će američki doprinos planiranim jamstvima biti finaliziran u nadolazećim danima.

Tijekom poziva s čelnicima „koalicije voljnih“, Trump je rekao da Europa mora prestati kupovati rusku naftu koja, kako kaže, pomaže Moskvi u financiranju rata protiv Ukrajine, rekao je dužnosnik Bijele kuće.

NEMA PREPREKE Emmanuel Macron: Ništa neće spriječiti priznanje Palestine!
Emmanuel Macron: Ništa neće spriječiti priznanje Palestine!

„Predsjednik je također naglasio da europski čelnici moraju izvršiti ekonomski pritisak na Kinu zbog financiranja ruskih ratnih pothvata“, rekao je dužnosnik.

Posebni izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff sastao se s visokim francuskim, britanskim, njemačkim, talijanskim i ukrajinskim diplomatima uoči samita, a onda i nakratko prisustvovao otvaranju.

Nakon što je prošli mjesec prostro crveni tepih pred ruskim predsjednikom na Aljasci, Donald Trump u srijedu je optužio Putina za zavjeru s Kinom i Sjevernom Korejom nakon što su čelnici triju zemalja u Pekingu priredili demonstraciju jedinstva na raskošnoj komemoraciji završetka Drugog svjetskog rata.

Putin je u srijedu rekao Kijevu da postoji mogućnost okončanja rata u Ukrajini pregovorima „ako prevlada zdrav razum“ što je opcija koju, kako kaže, preferira.

STIGAO I ZELENSKI FOTO Macron: Ukrajinski saveznici dogovorili su se sigurnosnim jamstvima
FOTO Macron: Ukrajinski saveznici dogovorili su se sigurnosnim jamstvima

Ruski je predsjednik također isključio raspoređivanje trupa iz zemalja NATO-a u Ukrajini kao dio mirovnog sporazuma. No glavni tajnik NATO-a Mark Rutte odbacio je njegove prigovore.

„Zašto nas zanima što Rusija misli o trupama u Ukrajini? To je suverena zemlja“, rekao je na konferenciji u Pragu prije pridruživanja pariškom samitu putem video veze.

„Rusija s ovim nema nikakve veze“, rekao je. „Mislim da stvarno moramo prestati Putina prikazivati ​​kao vrlo moćnog.“

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Ukrajina mjesečno proizvodi više haubica nego što ih imamo
RAT U UKRAJINI

Ukrajina mjesečno proizvodi više haubica nego što ih imamo

Program Bohdana već je dosegnuo značajne brojke. Marszałkowski navodi da je proizvedeno 345 točkaških verzija haubice na različitim tipovima šasija, uz dodatnih 100 vučenih topova. Trenutna proizvodnja iznosi više od 30 jedinica mjesečno
Trump: Putin i Zelenski još nisu spremni, ali nešto će se dogoditi
MIROVNI NAPORI

Trump: Putin i Zelenski još nisu spremni, ali nešto će se dogoditi

Putin je u srijedu također izjavio da je spreman sastati se sa Zelenskim ako ukrajinski predsjednik dođe u Moskvu, ali da svaki takav sastanak mora biti dobro pripremljen i dovesti do opipljivih rezultata
Zaharova: Strana vojska u Ukrajini? To je neprihvatljivo
PORUKA PUTINOVE LUTKE

Zaharova: Strana vojska u Ukrajini? To je neprihvatljivo

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastat će se u četvrtak u Parizu s Von der Leyen, glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom i čelnicima Njemačke, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025