Macron: Do sada je 26 država ponudilo vojsku za mir u Ukrajini, čekamo i dalje Trumpa

Dvadeset šest zemalja spremno je sudjelovati u međunarodnim snagama kao dio sigurnosnih jamstava za Ukrajinu u slučaju mirovnog sporazuma s Rusijom, objavio je u četvrtak francuski predsjednik Emmanuel Macron nakon samita država saveznica Kijeva.

"Kao oblik jačanja mira, 26 zemalja obvezalo se rasporediti trupe u Ukrajini, gdje će biti prisutne na kopnu, moru ili u zraku", rekao je Macron novinarima, stojeći uz ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija u Elizejskoj palači u Parizu.

Francuski predsjednik nije rekao koje su to zemlje ponudile svoje trupe, ali zna se da su Francuska i Velika Britanija među njima.

Macron je rekao da su on, kolege europski čelnici i ukrajinski predsjednik održali poziv s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom nakon njihovog samita i da će američki doprinos planiranim jamstvima biti finaliziran u nadolazećim danima.

Tijekom poziva s čelnicima „koalicije voljnih“, Trump je rekao da Europa mora prestati kupovati rusku naftu koja, kako kaže, pomaže Moskvi u financiranju rata protiv Ukrajine, rekao je dužnosnik Bijele kuće.

„Predsjednik je također naglasio da europski čelnici moraju izvršiti ekonomski pritisak na Kinu zbog financiranja ruskih ratnih pothvata“, rekao je dužnosnik.

Posebni izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff sastao se s visokim francuskim, britanskim, njemačkim, talijanskim i ukrajinskim diplomatima uoči samita, a onda i nakratko prisustvovao otvaranju.

Nakon što je prošli mjesec prostro crveni tepih pred ruskim predsjednikom na Aljasci, Donald Trump u srijedu je optužio Putina za zavjeru s Kinom i Sjevernom Korejom nakon što su čelnici triju zemalja u Pekingu priredili demonstraciju jedinstva na raskošnoj komemoraciji završetka Drugog svjetskog rata.

Putin je u srijedu rekao Kijevu da postoji mogućnost okončanja rata u Ukrajini pregovorima „ako prevlada zdrav razum“ što je opcija koju, kako kaže, preferira.

Ruski je predsjednik također isključio raspoređivanje trupa iz zemalja NATO-a u Ukrajini kao dio mirovnog sporazuma. No glavni tajnik NATO-a Mark Rutte odbacio je njegove prigovore.

„Zašto nas zanima što Rusija misli o trupama u Ukrajini? To je suverena zemlja“, rekao je na konferenciji u Pragu prije pridruživanja pariškom samitu putem video veze.

„Rusija s ovim nema nikakve veze“, rekao je. „Mislim da stvarno moramo prestati Putina prikazivati ​​kao vrlo moćnog.“