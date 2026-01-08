Francuski predsjednik upozorava da velike sile dijele svijet, a Europa riskira da ostane usamljena
Macron napao Trumpa: Okreće leđa saveznicima i krši pravila
Francuski predsjednik Emmanuel Macron optužio je Sjedinjene Države da okreću leđa svojim saveznicima, navodeći njihovu trgovinsku i sigurnosnu politiku.
"Sjedinjene Države su etablirana sila, ali se progresivno okreću od nekih svojih saveznika i odvajaju se od međunarodnih pravila koja su do nedavno promovirale", rekao je Macron veleposlanicima u Parizu u četvrtak.
Rekao je da među velikim silama postoji iskušenje da "podijele svijet".
Macron je u svojim izjavama izričito spomenuo Kinu i Rusiju te upozorio da slabe sva područja za razjašnjavanje i nastavak suradnje na zajedničkim pitanjima.
"Postoji rizik da će naša Europa biti oslabljena", rekao je, rekavši da bi to moglo postati posljednje mjesto gdje ćemo se i dalje sjećati "pravila igre kojih se drugi više ne pridržavaju".
