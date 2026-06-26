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KOMENTIRA: IGOR ALBORGHETTI PLUS+

Macron nas poziva u Pariz, a izgleda da misli na polja Ukrajine

Piše Igor Alborghetti,
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Macron nas poziva u Pariz, a izgleda da misli na polja Ukrajine
Foto: Sarah Meyssonnier

Poziv Hrvatskoj i nije baš kompliment nego test. Treba li biti u Macronovoj koloni čak i kad to ulazi u koliziju s našim deklariranim nacionalnim interesima..

Poziv hrvatskim vojnicima na paradu 14. srpnja izgleda kao rutina: HV je već sudjelovao na tradicionalnome mimohodu u povodu Dana pada Bastille (2013.), francuskog nacionalnog praznika. Hrvatska, kako nam to već dugo govori premijer Plenković, formalno drži Francusku ozbiljnim “strateškim partnerom”. Pariz, a to se da iščitati, ne vidi baš taj savez identično. Dobrodošle su naše narudžbe francuske vojne opreme, ali tome unatoč simpatija ima svoja specifična ograničenja. No ovaj poziv ne stiže isključivo kao NATO savezniku. Smisao je kontroverzniji: Francuzi nas vide kao dio “koalicije voljnih” - država koje se, otvoreno ili prešutno, stavljaju u red onih spremnih na sudjelovanje u mogućim vojnim operacijama na teritoriju Ukrajine. Tu se generira lijep problem. Hrvatska je vojska pod zabranom bilo kakvog sličnog angažmana. Dakle, poziv je na putu kolizije s postojećim političko‐pravnim kontekstom i onako, sitno kaluđerski, gura nas u stanje koje proizvodi unutarnje napetosti.

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