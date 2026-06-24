Macron okuplja ‘koaliciju voljnih’ u Parizu: Evo tko će na mimohodu predstavljati RH

Na tradicionalni vojni mimohod u Parizu pozvao je sve članice takozvane Koalicije voljnih, među kojima je i Hrvatska. “Za nadolazeći 13. i 14. srpnja pozvao sam sve sudionike koalicije voljnih da dođu u Pariz na Dan pada Bastille te da održimo sastanak te koalicije”, kazao je Macron.

Koalicija okuplja 37 država, a među uzvanicima je i hrvatski premijer Andrej Plenković. Iz Ministarstva obrane neslužbeno su za RTL Danas potvrdili kako je plan da Hrvatsku na mimohodu predstavlja 21 pripadnik Počasno-zaštitne bojne.

U MORH-u ističu da Hrvatska na događaju neće sudjelovati kao članica Koalicije voljnih, već kao članica NATO-a i država koja s Francuskom njeguje strateško partnerstvo. No dio analitičara smatra da je teško odvojiti simboliku ovogodišnje parade od političke poruke koju Macron želi poslati.

Bivši hrvatski veleposlanik u Moskvi i politički analitičar Božo Kovačević smatra da je riječ upravo o svojevrsnom mimohodu Koalicije voljnih.

“Čini se da jest, a pritom je dan francuske revolucije iskorišten samo kao povod, de facto za demonstraciju vojne sile i političke volje Koalicije voljnih”, kazao je.

Anušić može odlučiti bez Milanovića

O slanju hrvatskih vojnika na vojne parade u drugim državama odlučuje ministar obrane. Prema članku 69. Zakona o obrani, za takvu odluku nije potrebna suglasnost predsjednika Republike.

Ipak, situacija nije posve jednostavna jer se radi o Počasno-zaštitnoj bojni, postrojbi koja među ostalim ima zadaću zaštite predsjednika Republike. RTL Danas doznaje da je tijekom dana na Pantovčak iz Glavnog stožera Oružanih snaga RH stigao zahtjev da suglasnost za odlazak vojnika da i predsjednik Zoran Milanović.



Milanovićev stav o Koaliciji voljnih poznat je već mjesecima.

“Treba gledati svoje poslove i svoje interese, biti sa strane, ne gurati se ni u kakve ‘koalicije vojnih’, jer čemu onda služi NATO? Šta je to uopće koalicija voljnih? Ovo su sve pitanja za pučku školu visoke politike”, kazao je Milanović u prosincu prošle godine.

Dodatnu težinu cijeloj priči daje i činjenica da Francuska nije poslala svoje vojnike na nedavni vojni mimohod u Zagrebu, dok je sudjelovala na vojnoj paradi u Beogradu.

Hrvatski vojnici dosad su samo jednom sudjelovali na obilježavanju Dana pada Bastille, i to 2013. godine za mandata tadašnjeg francuskog predsjednika Françoisa Hollandea.

Macron gradi političko nasljeđe

Kovačević smatra da francuski predsjednik ovim potezom pokušava ostaviti trajan politički trag.

“Macon želi ostaviti neko jasno nasljeđe i ta koalicija voljnih bi mogla biti dio tog nasljeđa. Koalicija voljnih se održala, može se reći da se čak i osnažila”, tvrdi Kovačević.

Ovogodišnji mimohod bit će jedan od najvećih posljednjih godina. U Parizu se očekuje oko 10.000 sudionika i čak 110 zrakoplova. Uz francuske letjet će britanski, njemački i grčki vojni avioni, kao i dva zrakoplova ukrajinskih oružanih snaga, što dodatno potvrđuje snažnu političku i vojnu poruku koju Francuska želi poslati iz srca Europe.