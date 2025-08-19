Obavijesti

I DALJE SKEPTIČAN

Macron: 'Putin je predator i čudovište na našim vratima'

Piše HINA,
Macron: 'Putin je predator i čudovište na našim vratima'
Foto: Alexander Drago

Macron smatra da je "Rusija trajno postala snaga destabilizacije i potencijalna prijetnja za mnoge od nas"

Vladimir Putin je "predator, čudovište na našim vratima" koji "stalno mora proždirati da bi preživio", rekao je u utorak Emmanuel Macron, pozivajući Europljane da "ne budu naivni" u odnosu na Rusiju koja će "trajno biti sila destabilizacije."

"Od 2007. do 2008. (ruska intervencija u Gruziji), predsjednik Putin rijetko je ispunjavao svoje obveze. Kontinuirano je bio sila destabilizacije. I pokušavao je preispitati granice kako bi proširio svoju moć", istaknuo je francuski predsjednik u intervjuu za LCI.

Macron smatra da je "Rusija trajno postala snaga destabilizacije i potencijalna prijetnja za mnoge od nas"."Zemlja koja ulaže 40 posto svog proračuna u opremu koja je mobilizirala vojsku od više od 1,3 milijuna ljudi neće se odmah vratiti u stanje mira i otvorenog demokratskog sustava", upozorio je.

"Dakle, uključujući i za svoje vlastito preživljavanje, on (Putin) treba nastaviti proždirati. Eto. On je predator, golemo čudovište našim vratima. Ne kažem da će sutra Francuska biti napadnuta, ali ipak je to prijetnja za Europljane (...) Ne smijemo biti naivni", naglasio je Macron.

U Washingtonu je u ponedjeljak došlo do sastanka američkog predsjednika Donalda Trumpa i nekoliko europskih vođa gdje je najavljen susret Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija. 

U drugom razgovoru za američku televiziju NBC News, Macron nije krio da ne dijeli Trumpov optimizam u vezi s mogućnošću postizanja mirovnog sporazuma.

"Kada gledam situaciju i činjenice, ne vidim predsjednika Putina koji sada želi mir, ali možda sam previše pesimističan", izjavio je.

Susret između Putina i Zelenskija trebao bi se održati u Europi, rekao je Macron koji se zalaže da se održi u Ženevi.

Mediji prenose da je moguća lokacija Mađarska.

