Macron: 'Putin ne želi mir, želi kapitulaciju Ukrajine! Ako danas pokažemo slabost...'

Cilj razgovora u Washingtonu u ponedjeljak između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ukrajinskog čelnika Volodimira Zelenskog je predstaviti jedinstvenu frontu Ukrajine i njezinih europskih saveznika, rekao je u nedjelju francuski predsjednik Emmanuel Macron.

"Ako danas pokažemo slabost pred Rusijom, postavljamo temelje za buduće sukobe", rekao je on nakon videokonferencije Koalicije voljnih.

Kazao je da su se saveznici Kijeva na sastanku Koalicije voljnih založili za snažan i trajan mir u Ukrajini te da se poštuje teritorijalni integritet Ukrajine.

"Ne može biti teritorijalnih rasprava o Ukrajini bez Ukrajinaca", a "isto tako, nema rasprave o sigurnosti Europljana bez njih", dodao je Macron, tražeći da budu pozvani na iduće samite o Ukrajini.

"Sutra idemo (u Washington) ne samo da bismo pratili ukrajinskog predsjednika, idemo tamo da bismo branili interese Europljana", naglasio je.

Macron je rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin ne želi mir već "kapitulaciju" Ukrajine,.

"Mislim li da predsjednik Putin želi mir? Ako mene pitate, ne. On želi kapitulaciju Ukrajine; to je ono što je predložio", rekao je francuski šef države.

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa istaknuo je da je jedinstvo između Europe i Sjedinjenih Država ključno za postizanje održivog mira za Ukrajinu.

"Kao što sam naglasio tijekom današnjeg sastanka Koalicije voljnih, ako se ne dogovori prekid vatre EU i SAD moraju povećati pritisak na Rusiju", dodao je Costa u poruci na X-u.