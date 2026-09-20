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udružuju snage

Macron stigao u Kanadu pa poslao poruku Trumpu: 'Mi želimo ostati nezavisni...'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Macron stigao u Kanadu pa poslao poruku Trumpu: 'Mi želimo ostati nezavisni...'
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Foto: Chris Tanouye
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Francuski predsjednik Emmanuel Macron i kanadski premijer Mark Carney istaknuli su važnost suvereniteta svojih zemalja te najavili jačanje suradnje u područjima sigurnosti, ribarenja i energetike.

Dijelimo vjerovanje da su naše zemlje dvije velike, nezavisne nacije koje to žele i ostati, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron u nedjelju kanadskome premijeru Marku Carneyju u Svetom Petru i Mikelonu, dok je Carney izrazio želju za da se "osnaže veze" Ottawe s Parizom i Europskom unijom. Dva čelnika potvrdila su suverenitet svojih zemalja u vrijeme agresivnih poteza Donalda Trumpa.

Američki predsjednik redovito prijeti Kanadi aneksijom, a nedavno je objavio kartu Sjeverne Amerike prekrivenu američkom zastavom, što je uključivalo i francuski prekomorski teritorij Sveti Petar i Mikelon.

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Susret Macrona i Carneya VIDEO
Susret Macrona i Carneya | Video: 24sata/Reuters

"I jedni i drugi vjerujemo u demokraciju, vladavinu prava, poštovanje međunarodnog zakona, poštovanje slobodne i poštene trgovine, znanost koja je temelj naših odluka te se zalažemo za stratešku autonomiju. To je ono što dubinski ujedinjuje Kanadu i Francusku te Kanadu i Europsku uniju", naglasio je Emmanuel Macron.

Francuska i Kanada radit će prema "bližim vezama" u područjima "ribarenja", "sigurnosti" i "energije", potvrdio je francuski predsjednik.

Glede "osjetljivog" pitanja energetskih zaliha, "projekti kanadskog ukapljenog prirodnog plina važni su za našu Europu i pomoći će otvoriti nove prilike između naše dvije zemlje", dodao je.

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U prvom posjetu ovom francuskom teritoriju, koji se nalazi tek nekoliko kilometara od Kanade, Mark Carney rekao je da "je došlo vrijeme da se osnaže veze između Kanade i Francuske, kao i između Kanade i Europske unije".

"Biti neovisan ide dalje od sposobnosti da se hranimo, da imamo energetske zalihe ili da se branimo. Zahtijeva siguran pristup umjetnoj inteligenciji, svemiru, poluvodičima, ključnim mineralima i čistoj energiji" i "u ovom kontekstu Kanada i Europa izgradit će savez za budućnost koji osnažuje našu zajedničku otpornost", rekao je Carney.

Kanadski premijer također je pozvao Kanadu, Francusku, SAD i Kinu, četiri zemlje koje "predvode razvoj umjetne inteligencije da udruže snage" i učine je "sigurnijom i učinkovitijom".

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