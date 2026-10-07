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SUMMIT MED9

Macron stigao u Split. Evo kako ga je dočekao Plenković

Piše Filip Sulimanec,
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Macron stigao u Split. Evo kako ga je dočekao Plenković
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Split: EU MED9 - Bilateralni susret Andrej Plenković i Emmanuel Macron | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Razgovarat će o sigurnosnoj situaciji, mediteranskoj suradnji i novom sedmogodišnjem proračunu EU

Francuski predsjednik Emmanuel Macron stigao je u Split, gdje se održava summit MED9, susret devet čelnika mediteranskih članica EU. Sastat će se vođe Hrvatske, Francuske, Italije, Španjolske, Portugala, Grčke, Cipra, Malte i Slovenije.

Split: EU MED9 - Bilateralni susret Andrej Plenković i Emmanuel Macron
Split: EU MED9 - Bilateralni susret Andrej Plenković i Emmanuel Macron | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Razgovarat će o sigurnosnoj situaciji, mediteranskoj suradnji i novom sedmogodišnjem proračunu EU, najavio je ranije Plenković. Uz čelnike MED9, na summitu sudjeluju predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, predsjednik Europskog vijeća António Costa, europska povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, suvereni knez Monaka Albert II. te  prijestolonasljednik Hašemitske Kraljevine Jordan Al Hussein bin Abdullah II.

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Uz predsjednika Vlade na summitu su i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek te predsjednik Odbora za vanjsku politiku Hrvatskog sabora Andro Krstulović Opara.

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