Macron: Trumpov mirovni plan za Ukrajinu treba poboljšati

Mirovni plan američkog predsjednika Donalda Trumpa ide u pravom smjeru, ali postoje aspekti koje treba poboljšati kako bi bio prihvatljiv za Ukrajinu i Europu, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron u utorak za RTL radio.

"To je inicijativa koja ide u pravom smjeru: mir. Međutim, postoje aspekti tog plana koji zaslužuju da se o njima raspravlja, pregovara, da se poboljšaju", rekao je Macron. "Želimo mir, ali ne želimo mir koji bi bio kapitulacija."

Dodao je da samo Ukrajinci mogu odlučiti koje su teritorijalne ustupke spremni učiniti.

"Ono što je izneseno na stol daje nam predodžbu o tome što bi bilo prihvatljivo za Ruse. Znači li da Ukrajinci i Europljani to moraju prihvatiti? Odgovor je ne", dodao je Macron.

Macron je dodao da bi prva linija obrane Ukrajine u slučaju mira s Rusijom bila obnova vlastite vojske i da u tome ne može biti ograničenja.

Također je rekao da se zamrznuta ruska imovina nalazi u Europi i da samo Europa može odlučiti što će s njom učiniti.

Na pitanje je li spreman otići u Washington kako bi pomogao u pregovorima o boljem sporazumu, Macron je rekao da trenutno nema takav plan.