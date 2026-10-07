Macron u Splitu: Europa se mora pripremiti za dvije stvari

U Splitu se održava summit skupine MED9. Na jednom mjestu okupljeni su čelnici mediteranskih članica EU-a i njihovi gosti, a među glavnim temama su sigurnost, migracije, klimatske promjene i budućnost Mediterana.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron ukazao je na potrebu brze reakcije prema Kini, potrebu da se u energetskom smislu proizvede više, ali posebno istaknuo potrebu da se sa SAD razgovara o cijenama transporta koje su danas točno 10 puta više. Ukazao je na potrebu da se Europa pripremi na dvije stvari, na mogućnost novih američkih napada na Bliskom istoku i na problem s opskrbom plina, piše Slobodna Dalmacija.

Ukazao je na postojeću političku dilemu jer SAD sve više pritišće Ukrajinu da se ovaj rat završi, po njegovom mišljenju zbog pogrešne kalibracije američkog odnosa prema ovom ratu, a s druge strane, nudi se otvaranje plinovoda ako Europa u ovom pitanju popusti. Spomenuo je i spremnost Francuske i Italije da uvede digitalni porez, što je zapravo poruka SAD. Što se proračuna tiče, pozvao je na fleksibilnost i uštede, ali ukazao i na opasnost da se takvim proračunom u startu stvori Europa dviju razina.