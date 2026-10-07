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SUMMIT U SPLITU

Macron u Splitu: Europa se mora pripremiti za dvije stvari

Piše 24sata,
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Macron u Splitu: Europa se mora pripremiti za dvije stvari
Split: EU MED9 - Bilateralni susret Andrej Plenković i Emmanuel Macron | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Ukazao je na potrebu da se Europa pripremi na dvije stvari, na mogućnost novih američkih napada na Bliskom istoku i na problem s opskrbom plina

U Splitu se održava summit skupine MED9. Na jednom mjestu okupljeni su čelnici mediteranskih članica EU-a i njihovi gosti, a među glavnim temama su sigurnost, migracije, klimatske promjene i budućnost Mediterana.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron ukazao je na potrebu brze reakcije prema Kini, potrebu da se u energetskom smislu proizvede više, ali posebno istaknuo potrebu da se sa SAD razgovara o cijenama transporta koje su danas točno 10 puta više. Ukazao je na potrebu da se Europa pripremi na dvije stvari, na mogućnost novih američkih napada na Bliskom istoku i na problem s opskrbom plina, piše Slobodna Dalmacija.

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Ukazao je na postojeću političku dilemu jer SAD sve više pritišće Ukrajinu da se ovaj rat završi, po njegovom mišljenju zbog pogrešne kalibracije američkog odnosa prema ovom ratu, a s druge strane, nudi se otvaranje plinovoda ako Europa u ovom pitanju popusti. Spomenuo je i spremnost Francuske i Italije da uvede digitalni porez, što je zapravo poruka SAD. Što se proračuna tiče, pozvao je na fleksibilnost i uštede, ali ukazao i na opasnost da se takvim proračunom u startu stvori Europa dviju razina. 

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Komentari 10
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