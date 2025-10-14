Madagaskarski predsjednik morao otići na sigurno

Madagaskarski predsjednik Andry Rajoelina izjavio je u ponedjeljak da se morao preseliti na sigurno mjesto kako bi zaštitio svoj život, nakon tjedana prosvjeda mladih koji su pozivali na njegovu ostavku.

U obraćanju naciji, Rajoelina nije otkrio gdje se nalazi, a gdje je i dalje je nepoznato, ali vojni izvor i drugi dužnosnici rekli su Reutersu da je u nedjelju pobjegao iz zemlje zrakoplovom francuske vojske nakon što su madagaskarske postrojbe najavile potporu prosvjednicima.