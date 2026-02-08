Obavijesti

PAKS 2 GRADE RUSI

Mađari grade nuklearku, Srbi bi sudjelovali u gradnji s 10 posto?

Piše HINA,
PAKS 2 GRADE RUSI

Mađari grade nuklearku, Srbi bi sudjelovali u gradnji s 10 posto?
Foto: Reuters

Ukoliko službeni Beograd donese odluku o sudjelovanju u projektu Paks 2, Srbija bi poslije više od tri i pol desetljeća napravila prvi konkretan korak ka povratku u nuklearnu energiju,

Srbija razmatra mogućnost kupnje udjela od pet do 10 posto u projektu mađarske nuklearke Paks 2, čija je gradnja službeno započela ranije ovog tjedna, a stručnjaci je vide kao iskorak u dugoročnoj energetskoj stabilnosti regije.

Prvi beton izliven u mađarskoj nuklearnoj elektrani Paks 2, koju je izgradila Rusija 02:04
Prvi beton izliven u mađarskoj nuklearnoj elektrani Paks 2, koju je izgradila Rusija | Video: 24sata/reuters

Ukoliko službeni Beograd donese odluku o sudjelovanju u projektu Paks 2, Srbija bi poslije više od tri i pol desetljeća napravila prvi konkretan korak ka povratku u nuklearnu energiju, kao dio šire strategije u osiguravanju stabilne i povoljne opskrbe električnom energijom, javila je u nedjelju Radio-televizija Srbije (RTS).

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, politički istomišljenik i prijatelj mađarskog premijera Viktora Orbana, više puta je ranije iskazivao zainteresiranost za Paks 2 i najavljivao mogućnost sudjelovanja Srbije u tom projektu.

U studenome 2014. državna izaslanstva dviju država u Budimpešti su potpisala niz bilateralnih sporazuma, istaknuvši da su mađarsko-srpski odnosi na “najvišoj povijesnoj razini”, te da obje zemlje imaju zajedničke interese u energetskom sektoru, infrastrukturi i prometu.

"Orbana sam zamolio da razmotri mogućnost otkupa pet ili 10 posto vlasništva u mađarskoj nuklearnoj elektrani Paks, a naš udio bio bi oko 150 milijuna eura", rekao je tada Vučić nakon razgovora s Orbanom.

Uz ponudu Orbanu da Srbija sudjeluje u gradnji mađarske nuklearke Paks 2, Vučić je najavio da će Beograd biti i dio jedinstvene burze električne energije sa Slovenijom i Mađarskom.

Nuklearku Paks 2 kapaciteta 1200 megavata gradi ruski "Rosatom", po principu "ključ u ruke", ali će u tehnološkom procesu sudjelovati i francuski i njemački partneri. Riječ je o reaktorima najnovije generacije s unaprijeđenim sigurnosnim sustavima, objavili su mediji uz početak gradnje nuklearne elektrane, smještene stotinjak kilometara od Budimpešte.

Mađarski dužnosnici taj projekt vide kao "simbol energetskog suvereniteta i dugoročne stabilnosti", obzirom da je uporabni rok nuklearke najmanje 60 godina, uz mogućnost da bude produljen. Prema ocjenama stručnjaka, stabilna proizvodnja struje u jednoj članici Europske unije "znači i veću sigurnost za cijelu regiju".

Mađarska je izložena pritiscima Europske unije zbog energetske suradnje s Rusima, ali će se nastaviti suprotstavljati sankcijama i štititi ekonomske interese zemlje“, izjavio je u povodu početka gradnje inženjer i stručnjak za nuklearnu energiju Zsolt Hárfás.

"I Mađarska i Srbija su deficitarne energijom, a taj nedostatak može popuniti nuklearna energija. Za Srbiju bi bilo dobro da ima udio u Paksu“, ocijenio je Hárfás.

Po njegovim riječima, uz veći udio nuklearne energije Mađarska će moći smanjiti potrošnju plina za 40 posto, a na godišnjoj razini emisiju ugljikovog dioksida za trećinu.

Rok u kojem bi se Srbija trebala odlučiti hoće li i s kojim udjelom sudjelovati u projektu Paks 2 zasad nije poznat. 

