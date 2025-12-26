Obavijesti

Putin uskoro stiže u susjedstvo? Započet će izgradnju nuklearke blizu hrvatske granice

Piše Filip Sulimanec,
Foto: Reuters

Krajem listopada Orbán i ministar vanjskih poslova Szijjártó posjetili su Moskvu kako bi dogovorili povlaštene cijene plina, gdje je također ubrzan raspored izgradnje nuklearne elektrane

Kremlj je službeno potvrdio mogućnost posjeta Vladimira Putina Mađarskoj. Povod posjeta očekuje se biti svečano izlijevanje prvog betona za Nuklearnu elektranu Paks II, koju gradi državna korporacija Rosatom prema ruskom projektu. Ovaj posjet mogao bi biti prvi posjet ruskog diktatora zemlji članici EU-a i NATO-a otkako je Međunarodni kazneni sud (ICC) izdao nalog za njegovo uhićenje. Prema navodima portala Evropeyska Pravda, citirajući izjavu čelnika Rosatoma Alekseja Lihačeva, Putin je ovu inicijativu već izravno raspravljao s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom.

Nuklearna diplomacija i sigurnosne garancije

Svečano izlijevanje prvog betona planirano je za početak veljače 2026. Projekt Paks II strateški je važan za Budimpeštu, jer predstavlja glavni instrument Mađarske za blokiranje sankcija EU-a protiv ruskog nuklearnog sektora.

Ključni čimbenici posjeta:

ICC nalog: Unatoč tome što je Mađarska potpisnica Rimskog statuta, Budimpešta je još 2023. izjavila da neće uhititi Putina. U listopadu 2025. Ministarstvo vanjskih poslova Mađarske potvrdilo je namjeru osigurati „sigurne uvjete” za boravak ruskog čelnika.

European Union leaders' summit in Brussels
Foto: Yves Herman

Izuzimanje od sankcija: U studenom 2025. SAD je izdao licencu kojom je projekt Paks II izuzet od proturuski sankcija, čime su deblokirane financijske transakcije s Rosatomom.

RAT U UKRAJINI 'Putin je otvoren za zamjenu dijela teritorija s Ukrajinom'
'Putin je otvoren za zamjenu dijela teritorija s Ukrajinom'

Krajem listopada Orbán i ministar vanjskih poslova Szijjártó posjetili su Moskvu kako bi dogovorili povlaštene cijene plina, gdje je također ubrzan raspored izgradnje nuklearne elektrane.

Političke posljedice

Posjet Putina Budimpešti mogao bi predstavljati ozbiljan izazov za jedinstvo EU-a i NATO-a. Također se očekuje susret Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je prethodno najavio Viktor Orbán, a koji bi također trebao biti održan u Mađarskoj u veljači 2026.

