Mađari na nogama, Orbanova zabrana potaknula tisuće ljudi na Pride: 'Sad tek idemo!'

Godinama su ga mnogi ignorirali, prešućivali ili čak otvoreno odbacivali. No ovogodišnja Parada ponosa u Budimpešti mogla bi srušiti sve rekorde po broju sudionika i to zahvaljujući odluci vlasti da je praktički zabrani, piše DW.

Zsofia Nagy, stanovnica glavnog grada Mađarske, godinama je izbjegavala Pride. Ove godine, 28. lipnja, bit će tamo.

- Ništa što netko kaže neće me spriječiti da odem ove godine - odlučno poručuje.

Naime, u ožujku je mađarski parlament izmijenio zakon o javnim okupljanjima, čime je, iako neizravno, onemogućena Parada ponosa. Zakon zabranjuje “javno prikazivanje homoseksualnosti”, navodno radi “zaštite djece”, no tijekom rasprave u parlamentu jasno je spomenuta upravo Pride povorka.

- To me razočaralo i razljutilo. Bila sam ispunjena dubokom tugom i gnjevom. Ovo je ograničavanje slobode, prvi korak prema diktaturi - kaže Zsofia.

Slična promjena dogodila se i kod Evu Toth-Vasarhelyi, Zsofijine bivše nastavnice. Nikada nije bila na paradi.

- Osim diskriminacije, vode me i sjećanja na prošlost u kojoj su ljudi bili progonjeni. To me baca u očaj - dodaje.

Vlada Viktora Orbana već godinama zaoštrava retoriku prema LGBTQ zajednici. Trans osobama zabranjeno je mijenjanje imena i spola u dokumentima, istospolni parovi ne mogu usvajati djecu, a knjige s LGBTQ sadržajem moraju se prodavati zamotane. Sad je red došao i na zabranu javnog izražavanja – uključujući Pride.

Mnogi iz LGBTQ zajednice već su napustili Mađarsku. Blanka Lugosi, koja sada živi u Danskoj, ipak će se nakratko vratiti, upravo zbog parade.

- Ako nas uspiju ušutkati, tapkat ćemo u mjestu. Moramo ustati za svoja prava, bez straha - kazala je.

'Ne možemo više biti građani drugog reda'

Organizatori ovogodišnjeg Pride festivala u Budimpešti poručili su kako očekuju rekordnu posjećenost, a svoje poruke uputili su i Europskoj komisiji.

- Ne možemo više biti građani drugog reda – ni kod kuće, ni u Europskoj uniji - rekla je Viktorija Radvanyi, jedna od organizatorica.

- Ne tražimo uslugu. Ovo je vaša odgovornost. Ovo je naša zemlja, ovdje pripadamo - dodaje.

Prva Parada ponosa u Mađarskoj održana je prije 30 godina. Ove bi, kako stvari stoje, mogla postati najmasovnija u povijesti, ne unatoč pritiscima vlasti, već upravo zbog njih.