Mađari obećali pomoć Srbiji oko nafte: 'Oduvijek su bili podrška'

Mađarski šef diplomacije Peter Szijjártó priopćio je u srijedu da će kompanija MOL za 2,5 puta povećati izvoz nafte u Srbiju kako bi pridonijela stabilnoj opskrbi dok traju američke sankcije Naftnoj industriji Srbije (NIS), uvedene ruskom energetskom sektoru, čiji je NIS dio.

Szijjártov posjet dolazi samo dan nakon što je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio da će Rafinerija nafte u Pančevu za četiri dana prestati s radom zbog potrošenih zaliha, budući da je sankcijama i naftovod Janaf spriječen isporučivati sirovu naftu na tržište Srbije.

Szijjártó je u Beogradu danas razgovarao sa svojim srbijanskim kolegom Markom Đurićem, a potom i s ministricom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović i poručio da Srbija uvijek može računati na Mađarsku, te da će njegova zemlja pomoći stabilnu opskrbu.

Istaknuo je da će "MOL u prosincu dva i pol puta povećati svoj izvoz prema Srbiji" i da će, osim stalnog transporta riječnim putem, dodatne tranše stizati i željeznicom.

Srbijanskoj ministrici energetike je, kako kaže, predložio što bi sve vlada u Beogradu mogla poduzeti kako bi inicijativa MOL-a mogla što bolje i učinkovitije realizirati i kako bi se Srbiji osigurala stabilnost energetskog sektora u iščekivanju rješenja za NIS.

Szijjártó je zahvalio Srbiji na koju je Mađarska "uvijek mogla računati" u pogledu opskrbe energentima, napose plinom koji tranzitom preko teritorija Srbije stiže u Mađarsku.

"Uvijek su nam osiguravali tranzit po fer cijenama i prema tome i Srbija može računati na našu podršku, prije svega sada kada je energetska sigurnost pred velikim izazovima", poručio je mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine.

Zajednička je ocjena dvoje ministara da "cijenu rata u Ukrajini plaćaju i oni koji nemaju nikakve veze s ratom".

"Srbija i Srbi, kao i Mađarska i njen narod, nemaju nikakve veze s ratom u Ukrajini koji se tamo vodi. Dakle, ne obvezuje nas nikakva odgovornost, a ipak i Srbi i Mađari i Srbija i Mađarska plaćaju veliku cijenu za taj rat", rekao je Szijjártó.

On drži da Bruxelles paketom "RepowerEU" želi dovesti Mađarsku u bezizlaznu situaciju i zabraniti joj kupnju energenata iz Rusije, što bi, kako je rekao, značilo da će od dva naftovoda Mađari koristiti samo jedan.

"To bi dovelo do jedne takve bezizlazne situacije, kao što ste sada vi u Srbiji, baš zbog toga što imate samo jedan naftovod i energetska sigurnost ovisi o tome", rekao, ustvrdivši kako "takvu situaciju oni iz Bruxellesa žele stvoriti i u Mađarskoj".

Poručio je da će Budimpešta "i politički i pravno" poduzeti sve kako bi se spriječile "posljedice briselskih namjera", te da će Mađarska "ubrzati izgradnju naftovoda sa Srbijom". poručio je Sijarto.

Srbijanska ministrica Đedović Handanović izjavila je da će Srbija biti spremna za gradnju zajedničkog naftovoda s Mađarskom već početkom 2026. godine.

Naglasivši da je to strateški projekt "za idućih 30-40 godina", podsjetila je da bi 113 kilometara naftovoda na srpskoj strani, po dosadašnjim procjenama, trebalo koštati oko 160 milijuna eura.