TRAŽI PRIZNAVANJE AGRESIJE

Stipo Mlinarić: Uvjet za ulazak Srbije u EU ne trebaju biti nestali nego ratna odšteta

HINA
Zagreb: Stipo Mlinarić o političkim aktualnostima | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Dodao je da su i ove godine spriječili bacanje vijenca u Dunav, dan prije Kolone sjećanja i njihovo izjednačavanje žrtve i agresora

Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić poručio je u utorak da ulazak Srbije u Europsku uniju ne treba uvjetovati otkrivanjem podataka o našim nestalima, jer je to humanitarno i civilizacijsko pitanje, nego priznavanjem agresije i plaćanjem ratne odštete Hrvatskoj.

„Totalno je krivo pitanje treba li Srbija ući u Europsku uniju dok ne kaže gdje su naši nestali. To je humanitarno i civilizacijsko pitanje jer bi se svaki poginuli vojnik na bilo kojoj strani trebao dostojanstveno sahraniti, neovisno čiji je vojnik bio, kao ni o nacionalnosti i vjeri. No, nijedna Vlada ni predsjednik nema pravo staviti potpis za ulazak Srbije u EU dok ispune uvjet iz Poglavlja 23 da Srbija prizna agresiju i isplati ratnu odštetu Hrvatskoj”, poručio je Mlinarić s konferencije za novinare u Saboru.

Dodao je da su i ove godine spriječili bacanje vijenca u Dunav, dan prije Kolone sjećanja i njihovo izjednačavanje žrtve i agresora.

Politički igrokaz su nam prije priređivali SDSS i Milorad Pupovac, a sada to čini nekakva čudna udruga VeDRA, no, branitelji dok su god živi to neće dopustiti, kazao je.

Podsjetio je da prema Zakonu o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta postoje točno određena mjesta na kojima se odaje počast stradalima u bitci za Vukovar, neovisno o nacionalnosti te pozvao MUP da 'radi svoj posao'.

"Ovima koji dolaze godinama i pokušavaju izjednačiti žrtvu i agresora poručujem da mi nismo zaspali na straži i da nećemo to dozvoliti dok god ijedan hrvatski branitelj bude živ, ali država koju su oni stvarali dužna je to zaustaviti, a ne da branitelji koji su već u godinama moraju čuvati Dunav", naglasio je. Zapitao je pučku pravobraniteljicu Tenu Šimonović Einwalter zašto ne reagira na osjećaje djece iz kolone, silovanih žena, branitelja koji su završili u srpskim logorima "jer inače za svaku skupinu u društvu digne glas".

Zagreb: Stipo Mlinarić o političkim aktualnostima | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

„Zar oni koji su prošli pakao Vukovara nisu zaslužili da pučka pravobraniteljica digne glas za njih i da kaže - nemojte omalovažavati te ljude u tih nekoliko dana u kojima simbolično obilježavaju svoje stradanje. Nemojte im stavljati sol na ranu. Je li Tena Šimonović zaspala na straži i propustila da nas vrijeđaju i omalovažavaju kojekakvi likovi koji traže medijsku pažnju bacanjem vijenca u Dunav za nepostojeće srpske žrtve?”, upitao je Mlinarić.

Rekao je da "potpisuje" sve u poruci Marka Perkovića Thompsona 'da mu neće sekta određivati što smije, a što ne smije', u kojoj je odgovorio na stajalište gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića da neće biti koncerta u prostorima Grada bude li na koncertu 27. prosinca izvikivao ustaški pozdrav.

„Tko su ti sektaši iz Možemo! da 2025. zabranjuju pjesmu iz 1991. koja je dizala moral na ratištima i pomagala ljudima da obrane Hrvatsku? Jesu li glazbeni kritičari?", upitao se i dodao: "Izabrani ste da brinete o smeću, komunalijama i prometu. Zašto ne propitujete pjesmu Lepe Brene kada u Areni pjeva Jugoslovenku?”, zapitao je.

Zaključio je da sada "neki balavci, koji su u vrijeme rata bili dječica, odlučuju što će se izvoditi, dok su srpske cajke dobro došle u Arenu, ako treba i sedam dana".

