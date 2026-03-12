Mađari vratili blindirana vozila Ukrajini, ali zadržala zlato i gotovinu vrijedne 82 mil. dolara

Mađarska je u četvrtak vratila Ukrajini dva blindirana vozila, ali je zadržala gotovinu i zlato u vrijednosti oko 82 milijuna dolara pozivajući se na istragu o pranju novca, potez koji je Kijev nazvao krađom. Odnosi između Mađarske i Ukrajine, već narušeni zbog bliskih odnosa Viktora Orbana s Rusijom, dodatno su se pogoršali prošli tjedan kada je Mađarska uhitila sedmero Ukrajinaca koji su prevozili dragocjenosti. Kasnije su prognani iz Mađarske i vratili se u Ukrajinu. Ukrajina je tražila povrat gotovine i zlata, a ukrajinski ministar vanjskih poslova je potez Mađarske u nedjelju nazvao "neviđenim činom državnog banditizma i reketarenja".

Mađarski parlament je u utorak donio zakon koji je predložila Orbanova stranka Fidesz i koji je vlastima omogućio da na 60 dana zadrži vrijednu imovinu dok traje istraga o njezinu porijeklu i odredištu.

Do napetosti dolazi uoči izbora 12. travnja s ukrajinskim ratom u središtu kampanje u kojoj Orban tvrdi da bi pobjeda oporbe uvukla Mađarsku u sukob.

Orban je uložio veto na uvođenje novih europskih sankcija Rusiji i na isplatu zajma Ukrajini.