Orban traži ukidanje sankcija na rusku energiju zbog rasta cijena

Mađarski premijer Viktor Orban u ponedjeljak je pozvao Europsku uniju da ukine sankcije na rusku energiju i sazvao hitnu sjednicu vlade na kojoj bi trebalo raspravljati o sve većim cijenama goriva samo pet tjedana prije ključnih izbora. Rast cijena nafte, potaknut ratom u Iranu, rezultirao je porastom cijena dizela i benzina u Mađarskoj, što je dodatno pogoršalo probleme s kojima se suočava Orban uoči parlamentarnih izbora 12. travnja na kojima će se boriti da ostane na vlasti i nakon 16 godina.

"Ukrajinska naftna blokada i rat na Bliskom istoku uzrokuju rast cijena. Europa se mora suočiti sa stvarnošću: moramo preispitati i ukinuti sve sankcije na rusku energiju", napisao je Orban na X-u.

Dodao je da je sazvao sastanak vlade "kako bi zaštitio mađarske obitelji" od visokih cijena goriva i istaknuo kako se ne smije dopustiti da cijene goriva porastu "na nepodnošljivu razinu".

Mađarska je suočena s dodatnim pritiscima jer je isporuka ruske nafte kroz naftovod Družba obustavljen od kraja siječnja, kada je, kako tvrdi Kijev, naftovod oštećen u ruskome napadu. Prekid je rezultirao političkim napetostima s Kijevom.