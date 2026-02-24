Mađarska banka istražuje trgovanje dionicama MOL-a

Mađarska središnja banka otvorila je istragu kako bi utvrdila je li skupina prodavača dionica naftne i plinske grupe MOL u nekoliko transakcija od kraja siječnja možda trgovala na temelju povlaštenih informacija, izvijestili su mađarski mediji.

Vijest o istrazi objavio je portal 24.hu, primjećujući da se istraga nadovezala na prijavu Udruge za zaštitu interesa pojedinačnih ulagača Mađarske burze (TEBÉSZ) središnjoj banci o mogućoj povredi javnog interesa u trgovini MOL-ovim dionicama.

Kompanija je, prema udruzi, vjerojatno prekršila obvezu o transparentnosti budući da nije na stranici burze izvijestila o oštećenju naftovoda Družba 27. siječnja i o obustavi transporta nafte.

Sumnju u trgovanje povlaštenim informacijama izazvala je prodaja MOL-ovih dionica u danima nakon 27. siječnja kada je isporuka prekinuta, navode u TEBÉSZ-u u obrazloženju prijave središnjoj banci, regulatoru tržišta kapitala.

Poremećaj u opskrbi sirovinama važna je informacija, naglasio je za portal 24.hu predsjednik uprave TEBÉSZ-a Gábor Dióslaki, povukavši usporedbu s izvanrednom objavom MOL-a sredinom veljače o zahtjevu za otpuštanjem nafte iz strateških rezervi kako bi se osigurala opskrba gorivom.

Od kraja siječnja četiri rukovoditelja MOL-a prodala su paralelno dionice kompanije za ukupno oko milijardu i pol forinti, napominje 24.hu. Naftna tvrtka izvijestila je o tim transakcijama na web stranici burze u siječnju i veljači, u skladu s propisima o transparentnosti za rukovoditelje tvrtki koje kotiraju na burzi.

Mađarska središnja banka potvrdila je u utorak za Reuters da je otvorila istragu o potencijalno spornim transakcijama, ali nije navela tko je podnio prijavu, rekavši tek da ne može ulaziti u pojedinosti jer postupak još nije završen.

„Na temelju podnesene prijave u kojoj se navodi sumnja da se MOL-ovim dionicama možda trgovalo na temelju povlaštenih informacija središnja banka provjerava jesu li u određenim transakcijama na tržištu kapitala povezanim s izdavateljem možda prekršene odredbe o zabranjenom trgovanju povlaštenim informacijama", stoji u odgovoru banke Reutersu.

MOL još nije odgovorio na upit o istrazi, poslan e-poštom, napominje Reuters.