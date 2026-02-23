Orban: EU se miješa u mađarske izbore! Nećete nas uvući u rat

Na sastanku ministara vanjskih poslova država članica EU-a u ponedjeljak nije bilo suglasnosti o 20. paketu sankcija. Dvadeseti paket sankcija protiv Rusije kao i zajam Ukrajini od 90 milijardi eura blokiraju Mađarska i Slovačka. Te dvije zemlje traže da Ukrajina odmah popravi oštećeni naftovod Družba kako bi se tranzit nafte prema njihovim rafinerijama što prije nastavio. Naftovod je oštećen 27. siječnja u ruskom napadu dronovima.

Javio se i Viktor Orban koji je optužio Europsku uniju da se miješa u mađarske izbore.

- Bruxelles i Kijev miješaju se u mađarske izbore jer žele ukloniti našu domoljubnu vladu kako bi mogli nametnuti svoje planove. Ne mogu nas odvojiti od ruske energije, prisiliti na pristupanje Ukrajine Europskoj uniji, natjerati nas da šaljemo novac niti nas uvući u rat. Ruke dalje! O budućnosti Mađarske moraju odlučivati isključivo mađarski građani - objavio je Orban.

Sljedeći parlamentarni izbori u Mađarskoj održat će se 12. travnja 2026. godine, što je službeno odredio predsjednik zemlje Tamás Sulyok. Ankete pokazuju da je utrka iznimno tijesna, čime ovi izbori predstavljaju jedan od najvažnijih političkih izazova u Mađarskoj u posljednjih 16 godina.

Najozbiljniji protukandidat je Peter Magyar, vođa stranke Tisza i nekadašnji član Orbanovog Fidesza. Pozicionirao se kao alternativa okupljena oko tema borbe protiv korupcije, gospodarskog oporavka i boljih odnosa s Europskom unijom.