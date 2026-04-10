MAĐARSKA NA PREKRETNICI Magyar vodi, ali je čak 25 posto neodlučnih: Orban opasno 'visi'

Uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj u nedjelju, centristička i proeuropska oporbena stranka Tisza ima prednost pred vladajućom strankom Fidesz premijera Viktora Orbana, pokazali su rezultati ankete objavljeni u novinama Nepszava. Orban se suočava s najvećim izazovom u tijekom 16 godina vlasti, no velik je broj neodlučnih birača, što znači da je ishod izbora neizvjestan.

Tisza, koju predvodi bivši Orbanov suradnik Peter Magyar, uživa podršku od 52 posto kad je riječ o biračima koji su odlučili za koga će glasati, a Fidesz podržava 39 posto anketiranih, pokazali su rezultati predizborne ankete koju je proveo institut Publicus.

Anketa, u kojoj je sudjelovalo 1000 ispitanika, pokazala je da od svih birača 38 posto podržava Tiszu a 29 posto Fidesz, dok je njih 25 posto neodlučno.

Aktualni nacionalistički premijer Viktor Orban dva dana prije izbora optužio je "protivnike" za sudjelovanje u "organiziranom pokušaju upotrebe kaosa, pritiska i međunarodne demonizacije kako bi osporili odluku mađarskog naroda".

- Oni kuju urotu sa stranim obavještajnim službama, ne prezaju ni pred čim da bi preuzeli vlast - objavio je na Facebooku i osudio "prijetnje nasiljem" usmjerene protiv svojih pristaša, "izmišljene optužbe o izbornoj prijevari" i "unaprijed organizirane demonstracije" čak i prije prebrojavanja glasova.

Aktualni mađarski premijer, koji je na vlasti od 2010. godine, priželjkuje i peti mandat. Ponovno mu je stigla podrška američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je pozvao birače da podrže Orbana.

- Izađite i glasajte za Viktora Orbana. On je pravi prijatelj, borac i pobjednik te ima moju potpunu i nedvosmislenu podršku za reizbor na mjesto premijera Mađarske. Viktor Orban nikad neće razočarati veliki narod Mađarske. Uz njega sam do kraja - napisao je Trump na svojoj mreži Truth Social.

Orbanov suparnik, konzervativni i proeuropski orijentirani političar Peter Magyar, vodi u anketama. Prije posjeta američkog potpredsjednika J. D. Vancea Budimpešti upozorio je na pokušaj SAD-a da utječe na izbore.

- Nijedna strana zemlja ne smije se miješati u mađarske izbore. Ovo je naša zemlja. Mađarska povijest ne piše se u Washingtonu, Moskvi ili Bruxellesu, ona se piše na mađarskim ulicama i trgovima - objavio je.

Stručnjaci su prije upozorili kako postoje dokazi o kontinuiranim ruskim pokušajima uplitanja u kampanju u Mađarskoj.