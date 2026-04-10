Trump poziva Mađare da glasaju u nedjelju za Orbana: 'Uz njega sam cijelim putem!'

Trump poziva Mađare da glasaju u nedjelju za Orbana: 'Uz njega sam cijelim putem!'
Foto: JONATHAN ERNST/REUTERS

Američki predsjednik Donald Trump ponovno se umiješao u mađarsku izbornu kampanju, pozivajući uoči nedjeljnog glasanja birače da podrže premijera Viktora Orbana

„IZAĐITE I GLASAJTE ZA VIKTORA ORBANA“, napisao je Trump u četvrtak na svojoj mreži Truth Social, nazivajući Orbana „pravim prijateljem, borcem i POBJEDNIKOM“ dodajući: „UZ NJEGA SAM CIJELIM PUTEM!“

Američki potpredsjednik JD Vance otputovao je ovog tjedna u Mađarsku kako bi podržao Orbanovu kampanju pred parlamentarne izbore 12. travnja.

Orban, desničarski populist i dugogodišnji Trumpov saveznik, suočava se s tijesnom utrkom, a ankete sugeriraju da njegova stranka Fidesz zaostaje za oporbenom Strankom poštovanja i slobode (Tisza) koju predvodi Peter Magyar.

Mađarski čelnik suočio se s kritikama u Europskoj uniji zbog zabrinutosti oko nazadovanja demokracije i vladavine prava u Mađarskoj.

Orban održava bliske veze s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, često podržavajući narative Kremlja u mađarskim državnim medijima.

Komentari 5
