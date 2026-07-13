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Mađarski parlament izglasao kraj mandata predsjedniku, Orban zaprijetio otporom

Piše HINA,
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Mađarski parlament izglasao kraj mandata predsjedniku, Orban zaprijetio otporom
Foto: MARTON MONUS/REUTERS
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Magyar je rekao da je parlament usvojio amandman dvotrećinskom većinom, označivši time početak pravne izmjene sustava bivšeg premijera Viktora Orbana

Mađarski parlament proveo je odluku birača u ponedjeljak usvajanjem ustavnog amandmana koji omogućuje okončanje mandata predsjednika Tamasa Sulyoka, rekao je premijer Peter Magyar na konferenciji za medije u zgradi parlamenta nakon završnog glasovanja. Magyar je rekao da je parlament usvojio amandman dvotrećinskom većinom, označivši time početak pravne izmjene sustava bivšeg premijera Viktora Orbana.

Amandman predviđa da Sulyoku, koji je na dužnosti od ožujka 2024., mandat prestane već dan nakon njegova stupanja na snagu, a parlament potom ima rok od 30 dana za izbor novog šefa države, čiji mandat ne bi smio trajati dulje od pet godina.

"Odsad, od početka rujna, sveobuhvatan ustavni proces će početi te će uključivati i angažirati što je više moguće Mađara", rekao je.

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Premijer je kazao da će predsjednik Sulyok ili predati svoju ostavku odmah nakon ove odluke ili će unutar pet dana potpisati amandman, koji omogućuje izbor novog predsjednika.

Magyar se prisjetio da su pokušali uvjeriti predsjednika putem konzultacija i profesionalnih argumenata te da je "predsjednik bio spreman pristati, ali je potom ucijenjen i primio je prijetnje".

Rekao je da su proveli volju glasača, i da "nikakvo odgađanje, i peticija napisana u sjedištu stranke to ne može promijeniti" jer je "ultimativan izvor moći, koliko god se posrnulom Fideszu ili njihovim marionetama to ne sviđalo, i dalje mađarski narod". 

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Čelnik oporbenog Fidesza i bivši premijer Orban izjavio je nakon što je parlament usvojio izmjenu Ustava da će, ako predsednik Sulyok bude "prisilno uklonjen s dužnosti", Mađarska imati pravo na otpor.

Po njegovim riječima, Fidesz neće priznati "agresivne metode autokracije" kao legitimne i zakonite i dodao da predsjednik koji bi bio "nezakonito postavljen" ne može donositi zakonite odluke.

"Ako predsjednik bude prisilno smijenjen, Mađarska ima pravo na otpor i mi ćemo to pravo iskoristiti", rekao je Orban. 

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