Obavijesti

News

Komentari 1
Politički potres u Mađarskoj

Magyar krenuo u obračun s predsjednikom, dao ultimatum: 'Ostavka ili mijenjamo ustav'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Magyar krenuo u obračun s predsjednikom, dao ultimatum: 'Ostavka ili mijenjamo ustav'
Foto: Omar Havana/REUTERS

Ako mađarski predsjednik Tamás Sulyok ne podnese ostavku, vlada će pokrenuti pravni postupak za njegov odlazak s dužnosti, rekao je premijer Peter Magyar u ponedjeljak nakon sastanka s predsjednikom, prenose novinske agencije

"Stranka Tisza izmijenit će ustav ako predsjednik Tamas Sulyok ne podnese ostavku na svoju dužnost", rekao je premijer Peter Magyar ispred Šandorove palače, predsjedničke rezidencije u ponedjeljak, prenosi državna novinska agencija MTI. Od uvjerljive pobjede u travnju na parlamentarnim izborima, Magyar je više puta pozivao Sulyoka da podnese ostavku, podsjeća Reuters. 

Ustav nudi nekoliko mogućnosti za smjenu predsjednika, uključujući razrješenje s dužnosti, rekao je Magyar, ali je poručio da će "u interesu zaštite ureda predsjednika i preostalog ugleda te funkcije" Tisza odabrati alternativu i promijeniti ustav.

"U interesu Mađarske je da institucija predsjednika republike ponovno vrati svoj ugled koji je posljednjih godina bio narušen šutnjom, pasivnošću i neprihvatljivim odlukama", rekao je premijer.

NOVI ZAKON Mađarski parlament poništio Orbana: Ostajemo članovi Međunarodnog kaznenog suda
Mađarski parlament poništio Orbana: Ostajemo članovi Međunarodnog kaznenog suda

"Rekao sam predsjedniku da ću, ako ne podnese dobrovoljnu ostavku, danas obavijestiti zastupnički klub Tisze o njegovoj odluci i bez odgode ćemo pokrenuti potrebne postupke", dodao je Magyar. Mađarski premijer pojasnio je da će se predložene ustavne promjene odnositi na sve dužnosnike čiju je smjenu pokrenuo.

Oporbeni Fidesz reagirao je na Magyarovu najavu promjene ustava u priopćenju poslanom novinskoj agenciji MTI.

"Predsjednici republika se samo u diktaturama smjenjuju nasiljem, ucjenom ili prijetnjama", navodi Fidesz.

"Nezakoniti ultimatum Petra Magyara je ustavno ništavan. S ljudskog gledišta je jadan i smiješan", naveo je Fidesz i prozvao premijera da snosi političku i kaznenu odgovornost "za svoje nasilno ponašanje koje prijeti mađarskoj demokraciji i državnom poretku".

Oporba je pozvala ministricu pravosuđa Martu Gorog, koja je bila u pratnji premijera na razgovorima s predsjednikom, da se sjeti da je obećala "izgraditi državu u kojoj moć zakona osigurava jedinstvene standarde za sve (...) ustavnu stabilnost i vladavinu prava".

OSLOBODILI ČAK 16,4 MILIJARDI EU Mađarima pušta blokirane milijarde u zamjenu za reforme
EU Mađarima pušta blokirane milijarde u zamjenu za reforme

Mađarska stranka desnog centra Tisza svrgnula je premijera Viktora Orbana uvjerljivom pobjedom na izborima u travnju i obećala smijeniti nekoliko dužnosnika koje je Orban postavio na ključne javne dužnosti u posljednjih 16 godina.

Magyar je pozvao Sulyoka - kojeg su početkom 2024. izabrali zastupnici Orbanove stranke Fidesz - da odstupi, optužujući ga da ne predstavlja nacionalno jedinstvo o važnim pitanjima i da služi interesima Orbana i njegove vlade.

Sulyok je odbio dati ostavku.

Sulyok je prethodno bio predsjednik mađarskog vrhovnog suda, na koju ga je 2016. godine također izabrao Fidesz.

Predsjednik je u Mađarskoj uglavnom ceremonijalna dužnost, ali Sulyok može vratiti zakone parlamentu na ponovno razmatranje ili proslijediti zakonodavstvo Ustavnom sudu, što potencijalno može usporiti ili blokirati mađarski program reformi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Ovo je Anđelina koja je pokušala iznuditi milijune od poduzetnika. Zapalili mu jurilice
ORGANIZIRALA MLADU BANDU

FOTO Ovo je Anđelina koja je pokušala iznuditi milijune od poduzetnika. Zapalili mu jurilice

Dva zapaljena Lamborghinija, još tri auta u plamenu, sedam stanova oštećenih u požaru i šteta od 1,2 milijuna eura. To je bilanca užasa u Velikoj Gorici koji je izazvala mlada banda koja je ucjenom pokušala iznuditi milijune
EKSKLUZIVNI VIDEO Ovako je bježala banda iznuđivača iz Gorice: Plahtom kroz prozor!
ZAPALILI LAMBORGHINI

EKSKLUZIVNI VIDEO Ovako je bježala banda iznuđivača iz Gorice: Plahtom kroz prozor!

Bježeći pred policijom, osumnjičenici su se spuštali niz zavezane plahte s trećeg kata zgrade, a u općem kaosu s balkona su bacili čak i psa
Ribari upecali plastične čaše iz Jugoslavije: Jednom smo ulovili perilicu, ali i cijelo jedro...
OTPAD U MORU

Ribari upecali plastične čaše iz Jugoslavije: Jednom smo ulovili perilicu, ali i cijelo jedro...

Ribari kod otoka Žirja izvukli plastični otpad. ‘Ulovili smo i perilicu, imamo posebne vreće u kojima se odvaja takav otpad pa se on vraća na obalu, objašnjava ribar.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026